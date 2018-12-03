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      Софійський собор має стати головним храмом Єдиної православної церкви, – Парубій

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      Софійський собор має стати головним храмом Єдиної помісної церкви
      Софійський собор має стати головним храмом Єдиної помісної церкви / Фото з Facebook

      Собор святої Софії у Києві має стати головним собором єдиної Української православної церкви. Саме у ньому мають проходити богослужіння помісної церкви.

      Таку думку висловив голова Верховної Ради Андрій Парубій під час засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

      Читайте також: Томос про автокефалію: що це означає для українців

      Я пропоную обговорити, щоб для служіння нової Помісної православної церкви, для служіння священиків міг використовуватися собор Святої Софії в Києві як найважливіший і ключовий собор українського православ'я,
      – заявив Парубій.

      За його словами, передача Софійського собору єдиній православній церкві стане "актом відновлення історичної справедливості".

      Парубій також додав, що отримав інформацію від Вселенського патріархату, що Синод вже затвердив робочу дату проведення всеукраїнського Об’єднавчого собору, який відбудеться у Києві і на якому буде утворено єдину помісну українську православну церкву, а також обрано її предстоятеля.

      Спікер наголосив, що після проведення Собору передача Томосу новому предстоятелю української церкви буде останньою дією зі створення української церкви.

      Нагадаємо, 29 листопада Архієрейський синод Вселенського патріархату затвердив проект статуту майбутньої Української церкви. Також було ухвалено рішення щодо тексту Томосу, однак його оприлюднять уже після Об'єднавчого Собору.

      Що таке Томос?Це унікальний церковний документ, який його, коли головна церква хоче надати іншій церкві фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, що стосуються положень християнського віровчення, найчастіше документ стосується церковного устрою.

      Як створюватимуть єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні і дозволили створити єдину помісну церкву. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

      Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео

       

       

      Теги: Новини України Новини Києва Новини політики Андрій Парубій Єдина помісна церква Релігія Томос
      Джерело: 24 Канал
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