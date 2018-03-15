Солдат почесної варти прокоментував вчинок Порошенка з його шапкою

Солдат почесної варти, у якого впала шапка, розповів, що підняти її самотужки він не мав права.

Як відомо, під час офіційної церемонії зустрічі Президента України Петра Порошенка з президентом Австрії Олександром Ван дер Белленом трапився курйозний випадок. При салютуванні гостям у одного з військових почесної варти впала шапка. Петро Порошенко підійшов, підняв шапку із землі і одягнув її на голову солдату.

Читайте також: Узурпація влади, або що передбачає проект Порошенка про національну безпеку

Стрілок почесної варти президентського полку імені Богдана Хмельницького 21-річний Микола родом із Кривого Рогу, пише УНІАН. Він підписав контракт терміном на 3 роки, а служить уже майже рік. За його словами, шапку він підняти не міг.

Ніяк ні. Виконання ритуалу, гімн – це все. Я не міг там рухатися. Вже як є, так є, що зробиш. Офіцер, який стояв поряд зі мною, при виконанні ритуалу збив її шашкою. Виходить, вона ззаду зачепилася і злетіла,

– пояснив він.

Микола зізнався, що попросив вибачення за свою помилку. Для нього було великою несподіванкою, що президент підійшов і надів капелюха на вартового. Каже, за інцидент його не сварили ані стрільців, ані керівництво полку.

"Дуже приємно було. Він як нормальна людина до цього поставився – не просто пройшов, а допоміг. Тут як би дві сторони медалі: і переживаю, і соромно, і приємна подія", – додав військовий.