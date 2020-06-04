Українці в майбутньому отримуватимуть дві пенсії: солідарну та накопичувальну. Це перехідний етап до системи добровільних внесків та скасування солідарної пенсії, яку українці отримують зараз.

В Україні вже є майже сотня тисяч пенсіонерів, які отримують одразу дві пенсії, проте у близькому майбутньому такими будуть всі і це чекає на тих українців, які ще зараз не вийшли на пенсію. Якою буде система виплат та розмір другої пенсії – у матеріалі 24 каналу.

Друга пенсія: що це

В Україні триває пенсійна реформа, в рамках якої ми переходимо від солідарної пенсії до системи добровільних внесків, де кожен українець буде сам відповідальний за свою майбутню пенсію. Система накопичувальної пенсії – це перехідний етап. Саме на цьому етапі українці і дальше отримуватимуть солідарну пенсію, але також почнуть отримувати другу пенсію – накопичувальну.

Важливо Пенсії в Україні зможуть нараховувати автоматично: рішення уряду

Солідарна, накопичувальна та добровільні внески: різниця

Солідарна пенсія – це пенсія, яка залежить від стажу та розміру зарплати і виплачується Пенсійним фондом щомісячно. Українці, які зараз працюють, сплачують ЄСВ у Пенсійний фонд і звідти нинішнім пенсіонерам виплачують пенсії. По суті українці платять за чужу пенсію. Ця система також недосконала тим, що грошей у Пенсійному фонді не вистачає і доводиться дофінансовувати за рахунок інших важливих програм.

Накопичувальна пенсія – це, коли українці роблять виплати на свій індивідуальний рахунок у недержавних фондах. При досягненні пенсійного віку, вони ці гроші можуть отримати одразу, частинами або щомісячно довічно.

Добровільні внески – третій та останній етап. На другому етапі поєднані солідарна та накопичувальна пенсії, на третьому етапі це лише внески. Скільки відклав на свій пенсійний рахунок – стільки й отримаєш.

Хто отримуватиме накопичувальну пенсію

Наразі накопичувальну пенсію отримують лише ті, які сплачували у недержавні пенсійні фонди. Такі фонди існують вже кілька років. Станом на червень 2019 їх було 62. Проте, якщо закон приймуть, то накопичувальні пенсії стануть обов'язковими для всіх українців. Детальніше про недержавні пенсійні фонди та як їх вибрати ми писали у матеріалі Накопичувальні пенсії в Україні стануть обов'язковими: переваги та недоліки.

Які пенсії отримуватимуть українці

Першу пенсію – солідарну – поки ніхто не скасовує. Українцям і надалі виплачуватимуть пенсію з Пенсійного фонду в залежності від розміру заробітної плати та стажу. Щоб розрахувати свою майбутню пенсію потрібно помножити коефіцієнт страхового стажу на офіційну заробітну плату (за весь період страхового стажу або за 60 місяців підряд). Українські пенсіонери отримують від 1 638 до 16 380 гривень щомісячної пенсії за солідарною системою.

Друга пенсія – накопичувальна – буде спочатку радше бонусом до основної пенсії. Спочатку українці робитимуть незначні внески (від 2% від зарплати – роботодавець і від 1% – працівник).

Припустимо, що закон прийнятий і він вже вступає в дію. Як це вплине на пенсію чоловіка 50-ти років, що отримує зарплату у 20 тисяч гривень? Разом із роботодавцем він сплатить на свій пенсійний рахунок 72 тисячі гривень за 10 років до свого виходу на пенсію. Якщо розділити це на 20-30 років щомісячних виплат, то сума дуже мала. Тому радше виступатиме як бонус. Проте ця система необхідна, щоб перейти на систему добровільних внесків.

Важливо розуміти, що при повноцінному переході на систему добровільних внесків, українці перестануть сплачувати ЄСВ, а платитимуть скільки захочуть відсотків від зарплати у недержавний пенсійний фонд. Той, у свою чергу, займається інвестиційною діяльністю, вкладаючи гроші на депозити, ОВДП, акції тощо. Тож через 30-40 років роботи, інфляція не з’їсть всі заощадження. І тоді ця накопичувальна пенсія не буде лише бонусом, а повноцінною пенсією.

3 варіанти отримання своїх пенсійних накопичень:

одноразова виплата 100% накопичень;

прискорені виплати: розбиття суми на щомісячні платежі протягом 5-10 років;

довічне утримання. Це фіксовані щомісячні виплати.

Накопичувальну пенсію можна успадкувати, якщо людина застрахована.

Накопичувальна пенсія

У проєкті закону №2683, який незабаром розглядатимуть у Раді, йдеться про те, що працівники повинні будуть сплачувати як мінімум 1% від доходу на свій накопичувальний рахунок.

"Роботодавці сплачуватимуть 2% від розміру заробітної плати працівників, а учасники системи (працюючі особи) сплачуватимуть внески у розмірі 1 відсотку від заробітної плати (доходу). За бажанням працівника, розмір його самостійних внесків може бути збільшено. Роботодавець зобов’язаний пропорційно доповнювати внески працівника власними внесками в розмірі до 5% від суми заробітної плати такого працівника", – вказують у пояснювальній записці до законопроєкту.

Натомість прем’єр Шмигаль запевняє, що накопичувальна система не передбачає жодних додаткових виплат з боку населення. "Обговорюється наступний варіант: 2% від нинішнього ЄСВ виділяємо в накопичення, не збільшуючи навантаження ні для фірми, ні для людини; ще 2% беремо по ПДФО", – розповів Денис Шмигаль.

ЄСВ – це єдиний соціальний внесок. Тобто саме та частка податків, яка йде на пенсії. У 2020 році його розмір – 22% від зарплати або щонайменше 918 гривень 6 копійок.



ПДФО – податок на доходи фізичних осіб. Це загальнодержавний податок, що стягується з доходів. Частка ПДФО коливається від 5% до 18% у залежності від видів доходу.

Зверніть увагу Пенсіонерам віком від 75 років щомісяця планують платити надбавки: сума

Поки що слова прем'єра лиш обіцянка, не закріплена у документах. Можливо, до законопроєкту №2683 таки внесуть зміни і буде так, як анонсував Шмигаль. Але в тому вигляді, в якому законопроєкт зареєстрували, українцям доведеться платити хоча б 1% від зарплати.

Зауважимо, що сплата ЄСВ у розмірі 1039 гривень поки залишається.

Чому необхідно перейти на систему накопичувальних пенсій

В Україні вже давно хочуть перейти до цієї системи, але демографічні прогнози змушують законодавців поспішати, інакше майбутні пенсіонери залишаться без пенсій.

В Україні кожен четвертий – пенсіонер. За даними Пенсійного фонду на початку 2020 було 11,3 мільйона пенсіонерів. Поки їх менше ніж працездатного населення, але найближчими роками це співвідношення зміниться. В Україні швидкий темп "старіння нації".

Наразі є більше платників податків, які сплачують внески в Пенсійний фонд, ніж пенсіонерів, які з цих внесків отримують пенсії. Проте за прогнозами, вже до 2040 частка пенсіонерів стане вищою за частку платників, а у 2050 пенсіонерів буде вже на 21% більше, ніж платників цих внесків.

Радимо ознайомитися Зарплати, пенсії та соцвиплати по-новому: прожитковий мінімум можуть підняти

Якщо зараз за низьких пенсій, Україні доводиться весь час дофінансовувати Пенсійний фонд, бо не вистачає грошей, то зрозуміло, що за таких прогнозів не йтиметься не те, що про підвищення рівня життя пенсіонерів. Грошей не буде навіть для того, щоб забезпечити пенсіонерів мінімальними виплатами. Тому перехід до системи добровільних внесків є не лише модернізацією пенсійної системи в Україні, але й необхідним кроком.