Солістка групи KAZKA звернулась до Зеленського щодо іноземного громадянства Куницького: відео

До президента України Володимира Зеленського звернулися з проханням розібратися в ситуації з іноземним громадянством кандидата в депутати від партії "Слуга народу" Олександра Куницького. Відеозвернення записала солістка групи KAZKA – харків'янка Олександра Зарицька.

До глави держави вона звернулася за допомогою Instagram. "Шановний Володимире Олександровичу! Пане президенте! Я звертаюся до вас як представник молоді та як харків'янка. Я ваш виборець. Дуже вас прошу розібратися з ситуацією по Куницькому Олександру. Він має інше громадянство, і про це знає вся країна. Він не має права представляти вашу партію. Це неправильно і це незаконно", – заявила Олександра Зарицька.

Відеоповідомлення президенту співачка записала на тлі обговорення громадськістю наявності ізраїльського громадянства у Олександра Куницького. Той балотується в депутати по мажоритарному округу №169 Харкова. У мережі навіть з'явилися його фотографії у військовій формі Ізраїлю. Їх вчора опублікували відразу два народні депутати – Андрій Денисенко та Ігор Мосійчук.

Перед цим в Центральній виборчій комісії заявили про отримання документального підтвердження фактів перетину українського кордону Куницьким за паспортом іноземної держави. "У ЦВК є абсолютно всі документи. Вони зараз розглядаються. Тобто зараз питання про те, що потрібно розглянути всі документи", – сказав радник глави ЦВК з медійних питань Олександр Остапа.

До слова, іще в 2014 році на YouTube було опубліковано відео на якому Олександр Куницький особисто говорить про те, що перебуває в Ізраїлі, а також готується до прийняття присяги в армії цієї держави.