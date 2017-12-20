Соломатіна звинуватила правоохронців у бездіяльності

Правоохоронці саботують розслідування щодо матеріалів екс-глави департаменту фінконтролю Нацагентства із запобігання корупції Ганни Соломатіної, які викривають корупцію в НАЗК.

Про це вона розповіла "УП".

"Слідство не ведеться! Пішов другий місяць з моменту мого брифінгу і моменту передачі мною документів. НАБУ слідство почало, але САП їм не дала змогу вести слідчі дії", – заявила Соломатіна.

Вона пояснила, що детективам НАБУ не дали провести виїмку документів у НАЗК.

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Потім справу передали на розслідування до СБУ, але там сказали, що це не їхня компетенція.

Цього не можна було робити. Орган, який безпосередньо займається розслідуваннями корупції в найвищих ешелонах влади – це НАБУ,

– переконана Соломатіна.

Вона переконана, що поки усе затягується, голова НАЗК Наталія Корчак ховає документацію, яка доводить корупцію у відомстві. Зокрема Соломатіна заявила, що за наказом Корчак відкрили службовий сейф ще одного викривача в агентстві, завідувача сектору внутрішнього аудиту НАЗК Оксану Дивнич.

Окрім того вона заявила, що голова НАЗК відрізала від системи відслідковування руху документації в агентстві керівника сектору запобігання та виявлення корупції Вадима Ніколаєва. Також на нього відкрили 4 дисциплінарних провадження.

Раніше керівник Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя НАЗК Ганна Соломатіна звинуватила членів НАЗК та зокрема керівницю агентства Наталію Корчак у фальсифікації перевірок електронних декларацій та зловживанні становищем.

Згодом, Соломатіна оприлюднила листування зі співробітником Адміністрації Президента Олексієм Горащенковим, який за її словами, був так званим "куратором" НАЗК від Адміністрації Президента та зазначила, що боїться за своє життя.