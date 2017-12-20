19:48
20 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Форма від Кадирова. Проект Рогозіна
Вєсті Кремля
23:04, 19 грудня
Вєсті.UA. Страхіття Тимошенко. Цариця Неля чекає свого імператора
Вєсті.UA
19:42, 19 грудня
Мільярд в кишеню: хто дерибанить особливо цінну державну землю
ЦРУ
09:06, сьогодні
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Життя в стилі хіпі. Українська версія
Згадати все
20:31, 18 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Соломатіна звинуватила правоохронців у бездіяльності

18:52, сьогодні 301 Читать новость на русском
Ганна Соломатіна
Ганна Соломатіна / economics-prorok.com

Правоохоронці саботують розслідування щодо матеріалів екс-глави департаменту фінконтролю Нацагентства із запобігання корупції Ганни Соломатіної, які викривають корупцію в НАЗК.

Про це вона розповіла "УП".

"Слідство не ведеться! Пішов другий місяць з моменту мого брифінгу і моменту передачі мною документів. НАБУ слідство почало, але САП їм не дала змогу вести слідчі дії", – заявила Соломатіна.

Вона пояснила, що детективам НАБУ не дали провести виїмку документів у НАЗК.

Читайте також: Соломатіна розкрила ім'я одного з міністрів, декларацію якого НАЗК "не перевірило" за вказівкою влади

Потім справу передали на розслідування до СБУ, але там сказали, що це не їхня компетенція.

Цього не можна було робити. Орган, який безпосередньо займається розслідуваннями корупції в найвищих ешелонах влади – це НАБУ,
– переконана Соломатіна.

Вона переконана, що поки усе затягується, голова НАЗК Наталія Корчак ховає документацію, яка доводить корупцію у відомстві. Зокрема Соломатіна заявила, що за наказом Корчак відкрили службовий сейф ще одного викривача в агентстві, завідувача сектору внутрішнього аудиту НАЗК Оксану Дивнич.

Окрім того вона заявила, що голова НАЗК відрізала від системи відслідковування руху документації в агентстві керівника сектору запобігання та виявлення корупції Вадима Ніколаєва. Також на нього відкрили 4 дисциплінарних провадження.

Раніше керівник Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя НАЗК Ганна Соломатіна звинуватила членів НАЗК та зокрема керівницю агентства Наталію Корчак у фальсифікації перевірок електронних декларацій та зловживанні становищем.

Згодом, Соломатіна оприлюднила листування зі співробітником Адміністрації Президента Олексієм Горащенковим, який за її словами, був так званим "куратором" НАЗК від Адміністрації Президента та зазначила, що боїться за своє життя.

Теги: Новини України НАЗК
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
ТОП-5 зрад в Україні за 2017 рік
сьогодні, 19:01 ТОП-5 зрад в Україні за 2017 рік
Настя Сукач 711
Подолати совок: як не загнати родину в пастку
сьогодні, 18:01 Подолати совок: як не загнати родину в пастку
Яніна Ткачук 1075
Про МВФ: мифы и реальность
сьогодні, 17:03 Про МВФ: мифы и реальность
Олег Пономарь 492
Лист із самісінької передової: піхота – основа війни та становий хребет армії
сьогодні, 15:01 Лист із самісінької передової: піхота – основа війни та становий хребет армії
Дід Панас 960
Конструктор фінансових схем, або Хто перетворив КБ
сьогодні, 14:36 Конструктор фінансових схем, або Хто перетворив КБ "Південне" на "чорну діру" космічної галузі
Блог Медіа 1924
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня , 19:11
Головні новини 3 вересня: знищення "Ікон революції" та переполох з Північною Кореєю
 4 вересня , 08:03
У Раді хочуть прирівняти свої зарплати до міністерських: депутати зароблятимуть удвічі більше
10 жовтня , 19:30
Дивіться "Вєсті Кремля". Сповідь Путіна. "Зоряні війни" по-російськи
 сьогодні , 20:06
Чим може здивувати Suzuki SX4?
 27 листопада , 08:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук