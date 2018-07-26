Sony оголосила "дату смерті" PlayStation 4

Ігрова консоль Sony PlayStation 4 дебютувала майже 5 років тому, і вже на самому початку не могла похизуватися визначними технічними характеристиками. Нещодавно президент ігрового підрозділу Sony повідомив, що компанія все ж планує "вбити" PS4 і навіть назвав приблизну дату "смерті" консолі.

Про це повідомляє MiceTimes.

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Наразі можливостей PlayStation 4 Pro (покращеної версії PlayStation 4) вже може бути недостатньо в сучасних реаліях. Ігрові студії в останні місяці говорили про вичерпання потенціалу цієї консолі, тобто її технічних можливостей не вистачає для реалізації всіх тих ідей і планів, які існують у свідомості творців ігрових проектів.

Зрозуміло, в самій Sony розуміють цю проблему і напевно повним ходом працюють над створенням PlayStation 5, на жаль, поки в повному секреті від усього світу. Єдине, що вдалося вивідати в інтерв'ю у президента ігрового підрозділу Sony Джона Кодера це передбачуваний кінець життєвого циклу приставки. Компанія продовжить реалізацію консолі PlayStation 4 в різних модифікаціях до березня 2021 року, потім пристрій зникне з продажу.

На щастя, це не означає, що гіпотетична PlayStation 5 вийде не раніше 2021 року. Наприклад, ігрова приставка сьомого покоління PlayStation 3 продавалася для японського ринку по травень 2017 року (продаж в США закінчився в жовтні 2016 року), тобто вона кілька років цілком успішно продавалася паралельно з PlayStation 4.

Презентація PlayStation 4 Pro – дивіться відео

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