16:13
16 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Соратник міністра-втікача МВС Захарченка може замінити Верланова на посаді голови ДПС

      -
      Державна податкова служба України

      Міністр фінансів Сергій Марченко лобіює призначення на пост глави Державної податкової служби України (ДПСУ) Олексія Любченка, який раніше тісно працював з чиновниками часів Віктора Януковича – Віталієм Захарченком та Олександром Клименком, які на даний момент ховаються в РФ.

      Про це повідомляє Главком.

      "Марченко не бачить можливості спрацюватися з нинішнім главою ДПСУ Сергієм Верлановим, який вважається креатурою уряду Гройсмана під час президентства Петра Порошенка. Марченко доводить президенту Володимиру Зеленському, що Верланов не справляється з поточною ситуацією, що Податкова служба загрузла в проблемах корупції і на його місце потрібен жорстка людина і це Любченко", – зазначає Главком з посиланням на джерела в Офісі президента і Державній фіскальній службі.

      Більше того, Марченко вже встиг зводити Олексія Любченка на зустріч в офіс президента.

      "Для узгодження кадрової перестановки Марченко навіть влаштував "оглядини" в Офісі президента, але поки рішення по кандидатурі остаточно не прийнято", –  зазначає джерело в ОП.

      Олексій Любченко з 1999 по 2003 рр. працював першим заступником голови податкової адміністрації в Кіровоградській області, а з 2003 по 2005 рр. – очолював податкову адміністрацію Черкаської області. У 2005 році Любченко пішов з податкової і працював заступником голови Кіровоградської ОДА.

      Уже в 2009 році Любченко повернувся в податкові органи і зайняв високу посаду заступника голови ДПА України.

      Після перемоги Віктора Януковича на президентських виборах 2010 року Олексій Любченко зберіг свій пост при новому головному податківцеві і майбутньому одіозному голові МВС Віталію Захарченку. Працюючи на посаді заступника голови ДПС, Любченко налагодив повне співробітництво і взаєморозуміння з Віталієм Захарченком, який був його безпосереднім керівником. При цьому, знайомі з Захарченком вони були і раніше, коли працювали в областях.

      Коли Захарченко пішов у глави МВС Олексій Любченко залишився на місці і деякий час передавав свій досвід по організації "ефективного оподаткування" Олександру Клименку, який очолив Міністерство доходів і зборів.

      З грудня 2012 року по листопад 2014 Любченко був помічником на платній основі народного депутата самовисуванця від Черкаської області та колишнього податківця Віктора Тимошенко.

      У 2015 році намагався Олексій Любченко очолити ДФС, але безуспішно.

      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Новини України Сергій Марченко Віталій Захарченко Сергій Верланов Державна податкова служба
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 15:15 Показова доброчинність: як політики піаряться на боротьбі з COVID-19
      Ярослав Голобородько
      сьогодні , 15:00 Посіпаки не допоможуть: як прискорити розгляд правок до "антиколомойського" закону
      Галина Янченко