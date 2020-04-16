Соратник міністра-втікача МВС Захарченка може замінити Верланова на посаді голови ДПС

Міністр фінансів Сергій Марченко лобіює призначення на пост глави Державної податкової служби України (ДПСУ) Олексія Любченка, який раніше тісно працював з чиновниками часів Віктора Януковича – Віталієм Захарченком та Олександром Клименком, які на даний момент ховаються в РФ.

Про це повідомляє Главком.

"Марченко не бачить можливості спрацюватися з нинішнім главою ДПСУ Сергієм Верлановим, який вважається креатурою уряду Гройсмана під час президентства Петра Порошенка. Марченко доводить президенту Володимиру Зеленському, що Верланов не справляється з поточною ситуацією, що Податкова служба загрузла в проблемах корупції і на його місце потрібен жорстка людина і це Любченко", – зазначає Главком з посиланням на джерела в Офісі президента і Державній фіскальній службі.

Більше того, Марченко вже встиг зводити Олексія Любченка на зустріч в офіс президента.

"Для узгодження кадрової перестановки Марченко навіть влаштував "оглядини" в Офісі президента, але поки рішення по кандидатурі остаточно не прийнято", – зазначає джерело в ОП.

Олексій Любченко з 1999 по 2003 рр. працював першим заступником голови податкової адміністрації в Кіровоградській області, а з 2003 по 2005 рр. – очолював податкову адміністрацію Черкаської області. У 2005 році Любченко пішов з податкової і працював заступником голови Кіровоградської ОДА.

Уже в 2009 році Любченко повернувся в податкові органи і зайняв високу посаду заступника голови ДПА України.

Після перемоги Віктора Януковича на президентських виборах 2010 року Олексій Любченко зберіг свій пост при новому головному податківцеві і майбутньому одіозному голові МВС Віталію Захарченку. Працюючи на посаді заступника голови ДПС, Любченко налагодив повне співробітництво і взаєморозуміння з Віталієм Захарченком, який був його безпосереднім керівником. При цьому, знайомі з Захарченком вони були і раніше, коли працювали в областях.

Коли Захарченко пішов у глави МВС Олексій Любченко залишився на місці і деякий час передавав свій досвід по організації "ефективного оподаткування" Олександру Клименку, який очолив Міністерство доходів і зборів.

З грудня 2012 року по листопад 2014 Любченко був помічником на платній основі народного депутата самовисуванця від Черкаської області та колишнього податківця Віктора Тимошенко.

У 2015 році намагався Олексій Любченко очолити ДФС, але безуспішно.