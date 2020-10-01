На Луганщині через пожежі вщент згоріли 250 будинків. До шкіл міста Сєвєродонецька евакуювали приблизно 60 осіб, оскільки там зараз безпечно. Всі вони потребують допомоги.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла психологиня благодійної організації "Восток-SOS". І повідомила, яка зараз ситуація у місті та чого потребують погорільці.

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Ситуація в місті

За її словами, попри те, що в Сєвєродонецьку зараз багато диму, там безпечно. Всіх евакуйованих спершу розмістили в спортивних залах шкіл. Туди ж приносили всю необхідну допомогу і продовжують це робити.

У нас є інформація, що є сім'ї, яких розподіляють по домах добровольців. Є база людей, які готові прийняти погорільців на нічліг або пожити якийсь час,

– розповіла Дика.

Про допомогу постраждалим

Також вона додала, що команди волонтерів постійно їздять по селищах і відвідують згорілі будинки, щоб з'ясувати потреби людей і надавати їм потрібну допомогу.

Всі, хто постраждали через пожежі, потребують комплексної допомоги, зокрема соціальної та гуманітарної,

– наголосила психологиня.

Зокрема необхідні:

ковдри,

подушки,

одноразовий посуд,

їжу,

памперси,

матраци.