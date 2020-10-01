Сотні людей залишились без житла через пожежі на Луганщині: якої допомоги потребують
На Луганщині через пожежі вщент згоріли 250 будинків. До шкіл міста Сєвєродонецька евакуювали приблизно 60 осіб, оскільки там зараз безпечно. Всі вони потребують допомоги.
Про це в ефірі 24 каналу розповіла психологиня благодійної організації "Восток-SOS". І повідомила, яка зараз ситуація у місті та чого потребують погорільці.
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Ситуація в місті
За її словами, попри те, що в Сєвєродонецьку зараз багато диму, там безпечно. Всіх евакуйованих спершу розмістили в спортивних залах шкіл. Туди ж приносили всю необхідну допомогу і продовжують це робити.
У нас є інформація, що є сім'ї, яких розподіляють по домах добровольців. Є база людей, які готові прийняти погорільців на нічліг або пожити якийсь час,
– розповіла Дика.
Про допомогу постраждалим
Також вона додала, що команди волонтерів постійно їздять по селищах і відвідують згорілі будинки, щоб з'ясувати потреби людей і надавати їм потрібну допомогу.
Всі, хто постраждали через пожежі, потребують комплексної допомоги, зокрема соціальної та гуманітарної,
– наголосила психологиня.
Зокрема необхідні:
- ковдри,
- подушки,
- одноразовий посуд,
- їжу,
- памперси,
- матраци.
Лісові пожежі на Луганщині: головне
- Масштабні лісові пожежі спалахнули на Луганщині ще декілька днів тому. Вже 30 вересня ситуація загострилась. Наразі полум'я охопило площу близько 10 тисяч гектарів.
- Жертвами стихії вже стали 9 осіб, ще понад 10 потрапили до лікарні.
- З вогнем борються близько 1 200 рятувальників, залучено дві сотні одиниць техніки та авіацію.
- Поліція за фактом пожеж порушила 7 кримінальних проваджень.
- Правоохоронці не виключають, що причиною пожеж може бути підпал, а в штабі ООС вважають, що вогонь спалахнув через обстріл бойовиків.