Причем ее признания способны навредить Марку Цукербергу куда больше, чем недавний шатдаун. Фрэнсис Хауген проработала в компании Facebook 2 года.

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Кто такая Фрэнсис Хауген

Она была ведущим менеджером по продукту. По ее словам, в какой-то момент политика компании стала вызывать сомнения. В итоге она скопировала десятки тысяч страниц внутренней документации, чтобы затем выложить их в открытый доступ.



Фрэнсис Хауген работала в компании Facebook / Фото The Washington Post

Эти документы пролили свет на множество злоупотреблений. Например, на существование VIP-пользователей, которым разрешено нарушать правила и не получать за это бан.

Также на слабую модерацию в региональных офисах, из-за чего в ряде стран криминальные синдикаты используют Facebook в преступных целях.

Кроме того, стало ясно, что компания не пытается эффективно противостоять антипрививочной пропаганде, из-за чего миллионы людей по всему миру оказываются под угрозой.

Еще стало известно о том, что алгоритмы фейсбука настроены таким образом, чтобы сталкивать людей лбами и вызывать негативные эмоции.

В эфире передачи "60 минут" на CBS News Фрэнсис Хуаген рассказала о том, что с помощью телефона пользователь способен увидеть около 100 единиц контента соцсети в течение пяти минут. При этом у соцсети есть тысячи вариантов контента, которые она может вам показать.

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Но, по словам экс-сотрудницы компании, алгоритмы Facebook выстроены таким образом, чтобы показывать вам контент, вызывающий ненависть и гнев, потому что он побуждает людей к эмоциям.

Чем больше контента вы потребляете, чем больше эмоциональных реакций вы проявляете, а соцсеть – зарабатывает. В то время, как спокойный, вдумчивый и взвешенный контент получает куда меньшую индексацию и пользователи видят его значительно реже.

Фактически, речь идет о том, что алгоритмы фейсбука кормят пользователей неврозами, чтобы провоцировать реакцию.

Но даже если угроза санкций заставит Марка Цукерберга отрегулировать свое детище, то это не решит всех проблем. Нам выпало жить в эпоху соцсетей и у этого есть последствия.



Угроза санкций заставит Цукерберга отрегулировать Facebook / Фото Getty Images

Соцсети позволили объединяться

В конце концов, именно соцсети позволили фрикам по всему миру объединяться. Лет 40 назад сторонник теории плоской Земли был обречен на одиночество. Он мог подозревать окружающих в лицемерии или глупости, мог быть уверен, что астрономы и учебники врут, а себя считать одиноким пророком.

Но именно интернет и соцсети подарили ему возможность находить единомышленников, объединяться с ними в группы и создавать политический запрос, на который в какой-то момент стали откликаться политики.

Вдобавок, медиарынок перестал быть рынком продавца, а стал рынком покупателя. Люди не рациональные создания, а рационализирующие.

Они сперва делают выбор, а затем ищут подтверждение, что поступили правильно. В результате, медиа стали подстраиваться под этот запрос. Они перестали усложнять представление о реальности для своей аудитории.

Вместо этого они стали своей аудитории подыгрывать, убеждая, что именно они – носители правды и справедливости. Диалог закончился и мы стали жить в ситуации множества монологов.

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Соцсети могут создавать риски

Нет ничего удивительного в том, что США всерьез готовы рассуждать о правилах для соцсетей. Да, это частный бизнес. Да, речь идет о коммерческих компаниях. Но в ситуации, когда треть взрослого населения планеты является пользователями одной соцсети, это может создавать риски.

Документы, которые опубликовала Фрэнсис Хауген, довольно иллюстративны. Например, в Мьянме, где 90% населения – буддисты, в местном сегменте Facebook было множество призывов к расправам над народом рохинджа.

Эта этническая группа живет в Мьянме и исповедует ислам, но до 2015 года у компании в регионе был лишь один модератор, который владел бирманским языком. Потому соцсеть в этой стране превратилась в рассадник ненависти.

Впрочем, постсоветское пространство – не исключение. С самого начала гибридной войны Россия активно пытается работать с настроениями украинских граждан. В том числе, при помощи социальных сетей.

До недавнего времени дефицит модераторов было принято объяснять тем, что наш рынок для социальной сети неприоритетный, а потому у компании нет возможности уделять ему много внимания.

Такое объяснение, впрочем, никак не снижает остроту проблемы. В момент появления соцсетей мы полагали, что это будет пространство общения всех-со-всеми, площадка для обмена идеями и для дискуссий. Но оказалось, что соцсети по замыслу своих создателей могут превратиться в гладиаторскую арену.



Соцсети могут создавать риски / Фото Unsplash

Пока собственники компании зарабатывают на наших неврозах, другие крупные игроки используют людскую доверчивость, чтобы отстаивать свои интересы.

Например, убеждая всех в том, что жертва насилия виновна в случившемся или в том, что украденное принадлежит грабителю лишь потому, что ему так захотелось.

Вероятно, дискуссия об алгоритмах соцсетей должна была начаться несколько лет назад. Но лучше поздно, чем никогда.