Соцмережі допомогли упіймати ватажка японської мафії: деталі

Правоохоронці Таїланду затримали лідера Якудзи завдяки фотографіям, які набрали популярності у Instagram та Facebook.

Про це повідомляє місцеве видання

У серпні 2017 року в Таїланді один чоловік побачив на вулиці татуйованого з ніг до голови дідуся і просто із цікавості сфотографував його. Однак це виявилися не прості татуювання, а традиційні малюнки японських злочинних угруповань. Окрім цього, у чоловіка відсутня верхня фаланга мізинця на правій руці, що є методом покарання у бандах.

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Фото набрало популярності в соцмережах. Через значну увагу дідусем зацікавилися правоохоронці. Як виявилось, 74-річний чоловік – колишній керівник клану Якудза Сінехару Сірано. Він перебував в міжнародному розшуку за вбивство, яке скоїв у 2003 році.

Відомо, що Сінехару Сіран визнав свою причетність до кримінального угрупування, однак заперечує звинувачення щодо вбивства. Наразі, окрім вже відомих фактів порушення закону, чоловіку загрожує по­каран­ня за недотримання міграцій­но­го за­коно­давс­тва Таїлан­ду.

Фото Сінехару Сіран