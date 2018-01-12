Соцмережі допомогли упіймати ватажка японської мафії: деталі
Правоохоронці Таїланду затримали лідера Якудзи завдяки фотографіям, які набрали популярності у Instagram та Facebook.
Про це повідомляє місцеве видання
У серпні 2017 року в Таїланді один чоловік побачив на вулиці татуйованого з ніг до голови дідуся і просто із цікавості сфотографував його. Однак це виявилися не прості татуювання, а традиційні малюнки японських злочинних угруповань. Окрім цього, у чоловіка відсутня верхня фаланга мізинця на правій руці, що є методом покарання у бандах.
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Фото набрало популярності в соцмережах. Через значну увагу дідусем зацікавилися правоохоронці. Як виявилось, 74-річний чоловік – колишній керівник клану Якудза Сінехару Сірано. Він перебував в міжнародному розшуку за вбивство, яке скоїв у 2003 році.
Відомо, що Сінехару Сіран визнав свою причетність до кримінального угрупування, однак заперечує звинувачення щодо вбивства. Наразі, окрім вже відомих фактів порушення закону, чоловіку загрожує покарання за недотримання міграційного законодавства Таїланду.
Фото Сінехару Сіран