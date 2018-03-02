Соцмережу здивували пікантні форми Савченко та її дивний стан у ВР: фото
Народний депутат Надія Савченко здивувала своїми формами – силует політика спіймали в кадр у стінах українського парлдаменту.
Відповідне фото з Верхвоної Ради опублікував політолог Олексій Голобуцький на своїй сторінці в Facebook.
"Коли базис став повністю переважати над надбудовою, якщо слідувати визначенням класика марксизму-ленінізму", – йдеться в дописі до фото.
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На знімку можна побачити фігуру Надії Савченко у профіль.
Надія Савченко у ВР
Окрім того фотограф Богдан Бортаков на своїй сторінці у Facebook опублікував ще два цікавих фото з засідання ВР.
Користувачі соцмереж почали активно обговорювати зовнішній вигляд і поведінку нардепа, зробивши висновки, що Савченко перебуває в неадекватному стані.
Та згодом Надія Савченко прокоментувала ці дивні знімки, заявивши, що у цей момент виступав лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Тому й у неї був такий дивний вигляд.
Надія Савченко у ВР
Надія Савченко у ВР