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SpaceX успішно запустила супутник Telcom-4: як це відбувалось

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SpaceX успішно запустила супутник Telcom-4:
SpaceX успішно запустила супутник Telcom-4: / Фото з соцмереж

7 серпня компанія SpaceX успішно запустила супутник Telcom-4. Запуск здійснювали із з бази військово-повітряних сил США у штаті Флорида. Місія розпочалася о 8:18 ранку за київським часом.

Про це повідомляє УНІАН.

Це була 15 місія компанії за цей рік. Перша ступінь ракети успішно приземлилася на платформу в Атлантичному океані.

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Як відомо, SpaceX застосовує принцип повторного використання ракет: перший ступінь Falcon 9, який запускає Telcom-4, в травні доставив на орбіту супутник уряду Бангладеш Bangabandhu Satellite-1. А 25 липня ракета Falcon 9 з десятьма супутниками зв'язку Iridium NEXT була запущена з військової бази Вандерберг в Каліфорнії.

Супутник Telcom-4 має вагу 5800 кілограмів. Він належить індонезійській телекомунікаційній компанії Telkom Indonesia.

SpaceX запустила супутник Telcom-4: відео

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Теги: Техно SpaceX Космос
Джерело: 24 Канал
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