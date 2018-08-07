SpaceX успішно запустила супутник Telcom-4: як це відбувалось
7 серпня компанія SpaceX успішно запустила супутник Telcom-4. Запуск здійснювали із з бази військово-повітряних сил США у штаті Флорида. Місія розпочалася о 8:18 ранку за київським часом.
Про це повідомляє УНІАН.
Це була 15 місія компанії за цей рік. Перша ступінь ракети успішно приземлилася на платформу в Атлантичному океані.
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Як відомо, SpaceX застосовує принцип повторного використання ракет: перший ступінь Falcon 9, який запускає Telcom-4, в травні доставив на орбіту супутник уряду Бангладеш Bangabandhu Satellite-1. А 25 липня ракета Falcon 9 з десятьма супутниками зв'язку Iridium NEXT була запущена з військової бази Вандерберг в Каліфорнії.
Супутник Telcom-4 має вагу 5800 кілограмів. Він належить індонезійській телекомунікаційній компанії Telkom Indonesia.
SpaceX запустила супутник Telcom-4: відео
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