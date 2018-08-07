SpaceX успішно запустила супутник Telcom-4: як це відбувалось

7 серпня компанія SpaceX успішно запустила супутник Telcom-4. Запуск здійснювали із з бази військово-повітряних сил США у штаті Флорида. Місія розпочалася о 8:18 ранку за київським часом.

Про це повідомляє УНІАН.

Це була 15 місія компанії за цей рік. Перша ступінь ракети успішно приземлилася на платформу в Атлантичному океані.

Читайте також: Космічний корабель Dragon здійснив посадку в Тихому океані після виконання місії на МКС

Як відомо, SpaceX застосовує принцип повторного використання ракет: перший ступінь Falcon 9, який запускає Telcom-4, в травні доставив на орбіту супутник уряду Бангладеш Bangabandhu Satellite-1. А 25 липня ракета Falcon 9 з десятьма супутниками зв'язку Iridium NEXT була запущена з військової бази Вандерберг в Каліфорнії.

Falcon 9 first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship. pic.twitter.com/HCRvCYopuM — SpaceX (@SpaceX) 7 серпня 2018 р.

Супутник Telcom-4 має вагу 5800 кілограмів. Він належить індонезійській телекомунікаційній компанії Telkom Indonesia.

SpaceX запустила супутник Telcom-4: відео

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно