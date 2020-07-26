В одному з найпопулярніших австрійських курортів, містечку Санкт Вольфганг, зафіксували спалах коронавірусу. У 628 осіб взяли проби на COVID-19. З них у 44 виявили позитивний результат.

Як повідомляє видання Bayerischer Rundfunk, кількість нових хворих продовжує зростати.

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25 липня коронавірус виявили у 28 людей. Згодом кількість зросла до 44 осіб. За даними місцевих ЗМІ, переважно інфіковані молоді практиканти які працюють у туристичній сфері.

Однак COVID-19 також виявили у відвідувачів курорту. Поки що невідомо, чи вони заразилися коронавірусом у приміщенні, чи під час прогулянки поза помешканням.

Наразі місцева влада звернулась до всіх гостей курорту, а також працівників туристичної галузі з проханням залишатися вдома і не виходити без нагальної потреби, поки не будуть відомі результати тестувань.

Також від суботи, 25 липня, в містечку Санкт Вольфганг вводиться комендантська година. Зокрема, ресторани працюватимуть лише до 23:00.

За словами мера Франца Ейсла, в місті зараз перебувають від 500 до 800 гостей. Кожен міг пройти безкоштовне тестування на COVID-19.

Австрія внеслу Україну в "червоний список"

Нагадаємо, що Австрія ввела нові обмеження на в'їзд з 32 країн або районів з високим ризиком зараження коронавірусом. Нові правила почнуть діяти з півночі 27 липня.

У списку "червоних" країн опинилася і Україна. Відтак українці матимуть право лише на транзит через Австрію.