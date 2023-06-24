Згідно з уточненою інформацією, уламки впали на 24–типоверхову будівлю. Виникли руйнування та займання на 16, 17 та 18 поверхах.

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"Наразі відомо про 2-х постраждалих. Одному надали медичну допомогу на місці, іншого госпіталізовано. Інформація уточняються", – пояснив Сергій Попко, начальник КМВА.

Водночас мер міста Віталій Кличко пояснив, що пожежа виникла, найімовірніше, на 16-му поверсі. Втім, і на 17-му є пошкодження. Екстренні служби вже прямують на місце.