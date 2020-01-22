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      Спекотну Йорданію накрили аномальні снігопади: дивовижне відео

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      Снігопад у Йорданії / скріншот з відео

      На південь Йорданії обрушились потужні снігопади. Уряд країни на екстреній нараді вирішив скасувати заняття у школах та університетах.

      Ситуація на йорданських дорогах у провінціях Тафіллех і Карак складна, адже близькосхідна країна не була готова до неочікуваних снігопадів. Метеорологічні служби прогнозують чергове похолодання і погіршення погодніх умов. Про це повідомляє місцеве видання The Jordan News.

      До теми: У Саудівській Аравії несподівано випав сніг: дивовижні фото

      Дивіться відео снігопаду у Йорданії:

      Уряд Йорданії також створив численні пункти обігріву на півдні країни і забезпечує місцевих жителів теплим одягом.

      Водночас, місцеві дітлахи, для яких така погода – рідкісне явище, радіють снігу.

      Відзначимо, що 13 січня снігом засипало й Саудівську Аравію. Щоправда, снігопад пройшовся лише по північних регіонах королівства.

      Він став справжньою дивовижею для місцевих, оскільки є неабиякою рідкістю у Саудівській Аравії. Фото засніжених просторів пустельної країни користувачі активно поширювали у соцмережах.

       

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Йорданія Близький Схід Стихійні лиха
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