Використання бортів для таких цілей є малоймовірним, адже у них, зазвичай, перевозять чиновників найвищих рангів. Як розповів 24 Каналу доктор політичних наук Якуб Корейба, для України краще, якщо офіційна версія все-таки буде правдивою.

Читайте також Буде сигнал, – політик зі США сказав, чи може Кіт Келлог полетіти в Москву для переговорів

Що могли перевозити росіяни

За словами Якуба Корейби, зміна режиму чи позиції у Кремлі сприятиме укладанню "брудної" угоди між Росією та Заходом. Як правило, її укладають коштом інших країн. Тому краще, якщо літак справді летів, щоб замінити дипломатів.

Але ми маємо справу з бандитським режимом, який зокрема може торгувати наркотиками, зброєю. В конкретному випадку, окрім російських дипломатів, на борту могли бути заборонені препарати, які потім розповсюдять у США,

– припустив доктор політичних наук.

Російські консульства – центри торгівлі всім, що тільки може бути. Те саме можна сказати про дипломатичні центри в Сирії, Північній Кореї. Для росіян війна – це ще одна можливість вкрасти й заробити, наприклад, на нелегальному продажу зброї.

"Я припускаю, що це реальна версія. Звісно, спеціальні борти для дипломатів потрібні, бо у Росію зараз ніхто не літає. Тому могли створити нелегальний трафік, а заодно пропагандистський інфопривід для росіян", – підкреслив Якуб Корейба.

Зверніть увагу! Ведучий каналу "Ходорковський Live" Сергій Асланян припустив, що спецбортом могли везти секретні матеріали, зброю, військові таємниці. Це зручно, адже такий літак не оглядають.

Кремлю хотілося показати, що домовленості можливі й нібито відбуваються зустрічі на найвищому рівні. Це важливо для російського населення, але треба розуміти, що до моменту інавгурації ні Дональд Трамп, ні його команда не може вести офіційні переговори.