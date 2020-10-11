Українські ЗМІ поширюють розповідь нібито представника українських спецслужб, куратора провальної операції з вагнерівцями під псевдонімом "Богдан". Той повідомив, що інформацію щодо спецоперації злила людина, що належить до вищого керівництва держави.

Про те, як все відбувалось куратор "Богдан" розповів телеканалу "Прямий". За його словами, ідея виманити російських найманців, які брали участь у війні на Донбасі і пред'явити їм звинувачення за злочини, виникла серед оперативників Головного управління розвідки Міноборони. Потім її підтримало керівництво.

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Так, за словами куратора, влітку 2019 року почалася вагнерівська спецоперація. Втім, Офіс Президента ще тоді начебто не віддав належного цій операції, а особливо – на етапі завершальної стадії.

Ба більше, за словами "Богдана", стався витік інформації.

У нас в високому керівництві держави сидить "миша ". Така величезна "миша", явно з можливостями зателефонувати комусь туди і сказати про це. Це не рівень прибиральниці, секретарки або особи, яка миє вікна. Цей рівень повинен бути такий, щоб його там почули такі люди і таким чином, щоб сталося те, що сталося,

– зауважив куратор.

Що трапилось після того, як інформацію нібито злили

Після цього, за словами розвідника, почалася "зачистка" в кадровому складі і приховування слідів проведення спецоперації.

За його словами, майже всі особи, які були задіяні в цій спецоперації з керівного складу, були звільнені. Проти них нібито вже порушили кримінальні справи.

При цьому, ці справи не стосуються розголошення державної таємниці. Мовляв, "шиють" розвідникам розкрадання майна, використання службового становища тощо.

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