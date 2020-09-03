Судді Окружного адмінсуду Києва вже не раз отримували антипремію програми. В кінці липня 2020 року Національне антикорупційне бюро вручило підозри аж 7 суддям, зокрема голові ОАСКу Павлу Вовку та його заступнику Євгенію Аблову. НАБУ підозрює суддів у втручанні в роботу Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційній комісії суддів та Державної судової адміністрації.

З плівок НАБУ, записаних в ОАСКу, стало зрозуміло, що все для того, щоб зберегти суддівські мантії та захистити незаконно набуті статки. Детальніше про це – читайте в новому блозі "Честь і Нечесть" на 24 каналі.

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НЕчесть тижня

Поки всі були відпустках – НАБУ продовжувало слідство, однак не без перешкод. Печерський суд Києва вирішив, що справу ОАСКу треба забрати у бюро. Суд не мав права взагалі розглядати це питання, тому прокурор САП і оскаржив його рішення в Антикорупційному суді, як і передбачено законом.

Проте заступник Павла Вовка Євгеній Аблов паралельно оскаржив те саме рішення в Київському апеляційному суді, щоб уникнути розгляду у ВАКС. Проте до Верховного Суду звернулася й Київська апеляція, аби той вирішив, де взагалі повинна розглядатися відповідна справа.



Павло Вовк та Євгеній Аблов / Колаж 24 каналу

Зрештою спецоперація "Врятувати рядового Вовка" перейшла до "реформованого" Верховного Суду, а саме Касаційного кримінального суду у його складі. Було б правильно, якби Верховний Суд передав її до Апеляції ВАКС, де і мають розглядати усі скарги та клопотання у справах НАБУ і САП. Саме так ВС вчинив, коли розглядав справу агробарона Бахматюка.

Однак судді Ємець, Щепоткіна та Білик вирішили, що в апеляційній інстанції антикорсуду можуть розглядатись тільки ті справи, які установа розглядала як перша інстанція.

У такий спосіб судді сприяють зливу розслідування щодо своїх колег з ОАСК. Адже тепер нереформований апеляційний суд Києва буде вирішувати, хто розслідуватиме плівки ОАСКу. А також може забрати розслідування в НАБУ.



НЕчесть тижня / Скриншот з відео

Тож премію "НЕчесть тижня" отримують судді Верховного Суду Олександр Ємець, Валентина Щепоткіна, та Наталія Білик, які ймовірно покривають суддівську мафію з ОАСКу.

Ймовірно, що після їхнього рішення чимало інших фігурантів корупційних справ спробують використати таку ж схему. Вони намагатимуться уникнути розгляду будь-яких питань по їхніх справах у Вищому антикорупційному суді, аби передати їх, наприклад, у Баришівській.

Честь тижня

Антикорупційний суд – чи не єдиний в Україні, який лякає недоброчесних чиновників. Це не дивно, адже за рік своєї роботи ВАКС ухвалив уже 16 вироків – лише один із них виправдувальний. Зокрема, серед засуджених є декілька суддів.

Суддя Малиновського районного суду Одеси Анатолій Целух, ймовірно, вимагав та отримав хабар у розмірі 2, 5 тисячі доларів за прискорення судового розгляду і ухвалення потрібного рішення у житловій суперечці щодо квартири. Суддю затримали одразу після отримання коштів. Під час обшуку в його кабінеті знайшли пристрої для виявлення засобів прослуховування та генерування шуму. Мабуть, якби Павло Вовк не був занадто впевненим у своїй безкарності, він також мав би такі.



Анатолій Целух / Фото Вища рада правосуддя

У квартирі Целуха детективи знайшли приблизно 10 тисяч доларів і понад 2 тисячі євро. В загальному суді його справу могли розглядати роками, а суддя продовжував би вершити так зване кривосуддя. Зрештою його б виправдали через закінчення термінів притягнення до відповідальності.

Антикорупційний суд розглянув його справу скоріше, ніж за рік. Однак судді Віктор Ногачевський, Маркіян Галабала та Віталій Крикливий призначили йому 7 років позбавлення волі, водночас з позбавленням права обіймати посаду судді та в правоохоронних органах на строк 3 роки. Якщо вирок набуде законної сили – все майно судді конфіскують на користь держави. Наразі вирок оскаржується до Апеляційної палати ВАКС.



Честь тижня / Скриншот з відео

Премію "Честь тижня" отримують судді Вищого Антикорупційного суду Віктор Ногачевський, Маркіян Галабала та Віталій Крикливий, які не стали вигороджувати свого недоброчесного "колегу".

Для того, щоб якомога менше суддів покривали свої колег – необхідно очистити Вищу раду правосуддя від недоброчесних членів. Це потрібно зробити за допомогою міжнародних експертів, участь яких дозволила сформувати якісний склад Антикорупційного суду.