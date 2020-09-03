Спецоперація "Врятувати рядового Вовка": як покривають суддівську мафію ОАСК
Судді Окружного адмінсуду Києва вже не раз отримували антипремію програми. В кінці липня 2020 року Національне антикорупційне бюро вручило підозри аж 7 суддям, зокрема голові ОАСКу Павлу Вовку та його заступнику Євгенію Аблову. НАБУ підозрює суддів у втручанні в роботу Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційній комісії суддів та Державної судової адміністрації.
З плівок НАБУ, записаних в ОАСКу, стало зрозуміло, що все для того, щоб зберегти суддівські мантії та захистити незаконно набуті статки. Детальніше про це – читайте в новому блозі "Честь і Нечесть" на 24 каналі.
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НЕчесть тижня
Поки всі були відпустках – НАБУ продовжувало слідство, однак не без перешкод. Печерський суд Києва вирішив, що справу ОАСКу треба забрати у бюро. Суд не мав права взагалі розглядати це питання, тому прокурор САП і оскаржив його рішення в Антикорупційному суді, як і передбачено законом.
Проте заступник Павла Вовка Євгеній Аблов паралельно оскаржив те саме рішення в Київському апеляційному суді, щоб уникнути розгляду у ВАКС. Проте до Верховного Суду звернулася й Київська апеляція, аби той вирішив, де взагалі повинна розглядатися відповідна справа.
Павло Вовк та Євгеній Аблов / Колаж 24 каналу
Зрештою спецоперація "Врятувати рядового Вовка" перейшла до "реформованого" Верховного Суду, а саме Касаційного кримінального суду у його складі. Було б правильно, якби Верховний Суд передав її до Апеляції ВАКС, де і мають розглядати усі скарги та клопотання у справах НАБУ і САП. Саме так ВС вчинив, коли розглядав справу агробарона Бахматюка.
Однак судді Ємець, Щепоткіна та Білик вирішили, що в апеляційній інстанції антикорсуду можуть розглядатись тільки ті справи, які установа розглядала як перша інстанція.
У такий спосіб судді сприяють зливу розслідування щодо своїх колег з ОАСК. Адже тепер нереформований апеляційний суд Києва буде вирішувати, хто розслідуватиме плівки ОАСКу. А також може забрати розслідування в НАБУ.
НЕчесть тижня / Скриншот з відео
Ймовірно, що після їхнього рішення чимало інших фігурантів корупційних справ спробують використати таку ж схему. Вони намагатимуться уникнути розгляду будь-яких питань по їхніх справах у Вищому антикорупційному суді, аби передати їх, наприклад, у Баришівській.
Честь тижня
Антикорупційний суд – чи не єдиний в Україні, який лякає недоброчесних чиновників. Це не дивно, адже за рік своєї роботи ВАКС ухвалив уже 16 вироків – лише один із них виправдувальний. Зокрема, серед засуджених є декілька суддів.
Суддя Малиновського районного суду Одеси Анатолій Целух, ймовірно, вимагав та отримав хабар у розмірі 2, 5 тисячі доларів за прискорення судового розгляду і ухвалення потрібного рішення у житловій суперечці щодо квартири. Суддю затримали одразу після отримання коштів. Під час обшуку в його кабінеті знайшли пристрої для виявлення засобів прослуховування та генерування шуму. Мабуть, якби Павло Вовк не був занадто впевненим у своїй безкарності, він також мав би такі.
Анатолій Целух / Фото Вища рада правосуддя
У квартирі Целуха детективи знайшли приблизно 10 тисяч доларів і понад 2 тисячі євро. В загальному суді його справу могли розглядати роками, а суддя продовжував би вершити так зване кривосуддя. Зрештою його б виправдали через закінчення термінів притягнення до відповідальності.
Антикорупційний суд розглянув його справу скоріше, ніж за рік. Однак судді Віктор Ногачевський, Маркіян Галабала та Віталій Крикливий призначили йому 7 років позбавлення волі, водночас з позбавленням права обіймати посаду судді та в правоохоронних органах на строк 3 роки. Якщо вирок набуде законної сили – все майно судді конфіскують на користь держави. Наразі вирок оскаржується до Апеляційної палати ВАКС.
Честь тижня / Скриншот з відео
Для того, щоб якомога менше суддів покривали свої колег – необхідно очистити Вищу раду правосуддя від недоброчесних членів. Це потрібно зробити за допомогою міжнародних експертів, участь яких дозволила сформувати якісний склад Антикорупційного суду.