Списки на другу хвилю обміну полоненими затвердять на найближчій зустрічі у Мінську

Координатор центру з обміну та звільнення заручників "Патріот" Олег Котенко повідомив 24 Каналу як саме проходило узгодження списків на обмін та коли буде наступна хвиля звільнення українських бранців.

Також він повідомив, що списки на другу хвилю обміну мають узгодити вже на першій зустрічі у Мінську. В полоні бойовиків ОРДЛО, за даними СБУ, ще досі залишаються 103 заручників.

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"Про обмін за так званою формулою "всіх на всіх" домовилися під час розмови Суркова та Волкера. Вони зустрілися і обговорили те, що цей обмін все ж буде здійснено. Єдиний нюанс, що Медведчук чомусь оголосив цифру 74 бранці, хоча ми вже на той момент знали, що невизнані "республіки" підтвердили, що в них перебуває понад 90 осіб. Тому ми прийняли рішення проводити обмін в 2 етапи. Перший етап пройшов. Було звільнено 74 бранці. Узгодження списків на другий обмін полоненими пройде найближчим часом у Мінську. Ми дуже сподіваємось, що це станеться якнайшвидше", – зауважив Котенко.