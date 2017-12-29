Генсекретар ООН прокоментував обмін полоненими між Україною і бойовиками

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш привітав обмін полоненими та затриманими, який відбувся на Донбасі 27 грудня.

Про це повідомив прес-секретар генсека ООН Стефан Дуджаррик, передає "Голос Америки".

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"Генеральний секретар вітає обмін в'язнями і затриманими, який відбувся 27 грудня на сході України, і високо оцінює роботу всіх, хто це здійснив", – йдеться в повідомленні.

Гутерреш висловив надію, що обмін стане позитивним кроком уперед на шляху зміцнення довіри між сторонами.

Генсек ООН також закликав до повного виконання угоди про припинення вогню і дальшої співпраці щодо виконання взятих на себе зобов’язань відповідно до Мінських домовленостей.

Нагадаємо, 27 грудня відбувся обмін полоненими між Україною та бойовиками "ЛДНР". Україна передала окупантам 233 людини (з 306 осіб, як вимагали терористи, 73 відмовилися повертатися на ОРДЛО). Натомість бойовики звільнили 74 бранці. Одна зі звільнених українок залишилася на окупованих територіях, тож на підконтрольну Україні територію передали 73 людей.