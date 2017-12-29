Скандал зі звільненими заручниками: у Порошенка пояснили, як злочинці опинилися поміж героями

Серед 73 звільнених з рук окупантів українців є 14 осіб, щодо яких відкриті кримінальні провадження через дезертирство.

Про це у Facebook написав радник президента України Юрій Бірюков і додав, що що всі служби були добре обізнані про те, що серед 73 заручників не всі герої.

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"Спочатку планувалося, що на етапі перельоту з Харкова їх доставлять окремо, на аеродром в Жуляни. Але втрутилася природа і Жуляни не приймали судна через туман. Так і Бориспіль толком наші літаки не приймав, так. Чекали "вікно", дочекалися, вилетіли", – пояснив Бірюков.

Він додав, що згодом з гуманних міркувань щодо родичів прийняли рішення не розділяти звільнених на етапі зустрічі.

Бірюков наголосив, що на цих 14 осіб не поширюється виплата одноразової матеріальної допомоги до остаточного рішення суду.

Ми не кидаємо своїх. Чи не вибираємо "якість". Чи не обговорюємо "обставини". Якщо наш сидить в полоні, незалежно від обставин, держава буде домагатися звільнення. Це, до речі, загальносвітова практика, щодо турботи держави про будь-якого свого громадянина,

– додав радник президента.

Також він вказав на інший показовий факт: "Понад півсотні засуджених відмовилися йти "на ту сторону", а ці 14, знаючи свою перспективу, проте – приїхали".

Нагадаємо, 27 грудня відбувся обмін полоненими між Україною та терористами. Серед 74 звільнених українців 16 перебували в полоні луганських терористів, ще 58 – у полоні донецьких бойовиків. Загалом Україна мала передати бойовикам 306 осіб, однак частина із них відмовилась повертатись на окуповані території.