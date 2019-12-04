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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      Список імен постраждалих у пожежі в коледжі Одеси

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      Фото пожежі в коледжі Одеси з висоти пташиного польоту / Фото з фейсбук-сторінки Руслана Самоварова

      Пожежу в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу вдалося локалізувати на площі 4 тисячі квадратних метрів. Водночас у мережі з’явився список імен постраждалих у пожежі.

      У пожежі в коледжі Одеси постраждали 23 осіб, свідчать дані з телеграм-каналу "Думская". Одна людина загинула – 17-річна студентка коледжу, хоча раніше загиблою ЗМІ називали викладачку коледжу Ганну Бородюк. Причиною займання вогню швидше за все стала проводка, яку не змінювали з 1966 року, повідомляє телеграм-канал "Ху*вая Одесса".

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      Список імен постраждалих у пожежі студентів коледжу:

      • Христина Чернявська (2002 року народження),
      • Юлія Савельєва (2002),
      • Софія Свердленко (2002),
      • Марія Куртеєва (2003),
      • Олена Бахчіванжі (2003),
      • Анна Бац (2003),
      • Вікторія Беркатюк (2003),
      • Юрій Новицький (2003),
      • Ірина Савельєва (18 років),
      • Олена Рокіна (2001),
      • Руслана Белінська (2001),
      • Олена Винарчук (2002).

      Список імен постраждалих у пожежі працівників коледжу:

      • Любов Сергіївна Глазкова,
      • Вікторія Василівна Хмарська,
      • Наталія Петрівна Попова,
      • Ірина Василівна Кубко.

      Дивіться фото і відео з пожежі в коледжі Одеси

      пожежа в Одесі новини
      Повідомлення з телеграм-каналу "Ху*вая Одесса"

      Наразі невідомо, де перебувають 3 студентів, 5 працівників коледжу, а також 2 працівників Інституту морської біології, пише телеграм-канал "Думская".

      Що відомо про пожежу в коледжі Одеси

      Пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула 4 грудня близько 10:00 на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Людей із будівлі евакуювали. Орієнтовна площа пожежі – 4 тисячі квадратних метрів. Вогонь вдалося локалізувати. За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі студенти стрибали з п'ятого поверху на припарковані автомобілі.

      Причиною пожежі могли стати електрообігрівачі, які довелося ввімкнути через відсутність центрального опалення. Ймовірно, виникло замикання старої електропроводки.

      Хто такі Лаврега і Семенов, яких підозрюють у вбивстві сина Соболєва
      сьогодні
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Освіта Пожежа в коледжі в Одесі Пожежа Надзвичайні ситуації Жертви Новини Одеси
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