Список імен постраждалих у пожежі в коледжі Одеси

Пожежу в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу вдалося локалізувати на площі 4 тисячі квадратних метрів. Водночас у мережі з’явився список імен постраждалих у пожежі.

У пожежі в коледжі Одеси постраждали 23 осіб, свідчать дані з телеграм-каналу "Думская". Одна людина загинула – 17-річна студентка коледжу, хоча раніше загиблою ЗМІ називали викладачку коледжу Ганну Бородюк. Причиною займання вогню швидше за все стала проводка, яку не змінювали з 1966 року, повідомляє телеграм-канал "Ху*вая Одесса".

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Список імен постраждалих у пожежі студентів коледжу:

Христина Чернявська (2002 року народження),

Юлія Савельєва (2002),

Софія Свердленко (2002),

Марія Куртеєва (2003),

Олена Бахчіванжі (2003),

Анна Бац (2003),

Вікторія Беркатюк (2003),

Юрій Новицький (2003),

Ірина Савельєва (18 років),

Олена Рокіна (2001),

Руслана Белінська (2001),

Олена Винарчук (2002).

Список імен постраждалих у пожежі працівників коледжу:

Любов Сергіївна Глазкова,

Вікторія Василівна Хмарська,

Наталія Петрівна Попова,

Ірина Василівна Кубко.

Дивіться фото і відео з пожежі в коледжі Одеси



Повідомлення з телеграм-каналу "Ху*вая Одесса"

Наразі невідомо, де перебувають 3 студентів, 5 працівників коледжу, а також 2 працівників Інституту морської біології, пише телеграм-канал "Думская".

Що відомо про пожежу в коледжі Одеси

Пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула 4 грудня близько 10:00 на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Людей із будівлі евакуювали. Орієнтовна площа пожежі – 4 тисячі квадратних метрів. Вогонь вдалося локалізувати. За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі студенти стрибали з п'ятого поверху на припарковані автомобілі.

Причиною пожежі могли стати електрообігрівачі, які довелося ввімкнути через відсутність центрального опалення. Ймовірно, виникло замикання старої електропроводки.