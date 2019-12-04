Список імен постраждалих у пожежі в коледжі Одеси
Пожежу в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу вдалося локалізувати на площі 4 тисячі квадратних метрів. Водночас у мережі з’явився список імен постраждалих у пожежі.
У пожежі в коледжі Одеси постраждали 23 осіб, свідчать дані з телеграм-каналу "Думская". Одна людина загинула – 17-річна студентка коледжу, хоча раніше загиблою ЗМІ називали викладачку коледжу Ганну Бородюк. Причиною займання вогню швидше за все стала проводка, яку не змінювали з 1966 року, повідомляє телеграм-канал "Ху*вая Одесса".
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Список імен постраждалих у пожежі студентів коледжу:
- Христина Чернявська (2002 року народження),
- Юлія Савельєва (2002),
- Софія Свердленко (2002),
- Марія Куртеєва (2003),
- Олена Бахчіванжі (2003),
- Анна Бац (2003),
- Вікторія Беркатюк (2003),
- Юрій Новицький (2003),
- Ірина Савельєва (18 років),
- Олена Рокіна (2001),
- Руслана Белінська (2001),
- Олена Винарчук (2002).
Список імен постраждалих у пожежі працівників коледжу:
- Любов Сергіївна Глазкова,
- Вікторія Василівна Хмарська,
- Наталія Петрівна Попова,
- Ірина Василівна Кубко.
Дивіться фото і відео з пожежі в коледжі Одеси
Повідомлення з телеграм-каналу "Ху*вая Одесса"
Наразі невідомо, де перебувають 3 студентів, 5 працівників коледжу, а також 2 працівників Інституту морської біології, пише телеграм-канал "Думская".
Що відомо про пожежу в коледжі Одеси
Пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула 4 грудня близько 10:00 на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Людей із будівлі евакуювали. Орієнтовна площа пожежі – 4 тисячі квадратних метрів. Вогонь вдалося локалізувати. За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі студенти стрибали з п'ятого поверху на припарковані автомобілі.
Причиною пожежі могли стати електрообігрівачі, які довелося ввімкнути через відсутність центрального опалення. Ймовірно, виникло замикання старої електропроводки.