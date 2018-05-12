Співачка Lama ледь не потонула під час зйомок нового кліпу: деталі

Популярна українська співачка Lama працює над новим кліпом на пісню "Привіт, привіт". Зйомки артисти проводили в Португалії. Для ефектних кадрів Lama навіть не зважала на штормове попередження, яке оголосили в регіоні. Це ледь не завершилось фатально.

Вокалістка гурту Lama Наталія Дзеньків ризикувала життям, щоб зняти ефектне відео на пісню "Привіт, привіт". Про це повідомляє ТСН.

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Зйомки проводились в лісі та на березі океану. За сюжетом, співачка повинна була зайти далеко у воду, а її обранець в ролику спостерігав за цим. Штормове попередження, яке оголосили в Португалії, не злякало знімальну групу, тому роботу над відео продовжили. Таке рішення ледь не призвело до трагедії.

Під час занурення Наталію Дзеньків раптово накрила велика хвиля, яка збила її з ніг. Зірка не очікувала цього, тому миттєво опинилась під водою. Музикант гурту, який у кліпі грав роль коханого співачки, найближче знаходився до Наталії Дзеньків, тому кинувся її рятувати. Чоловік встиг вчасно витягнути вокалістку з штормових хвиль океану та винести її на берег.



Співачка Lama під час зйомок кліпу в Португалії

Наразі в мережі з'явився тизер нового кліпу. Вихід ролика запланований на 17 травня 2018 року.

Дивіться відео тизеру до кліпу Lama на пісню "Привіт, привіт":

Зазначимо, що режисером кліпу є Віктор Скуратовський. Митець вже не вперше опиняється в центрі резонансних новин, адже раніше співачка Sonya Key також ледь не померла під час зйомок. Тоді дівчина занурилась під воду у великому басейні та почала тонути. Співачку вчасно витягнули з води, однак зйомки все ж продовжились.