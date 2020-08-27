Співпрацюєш з Росією – не проголосуєш: кого в СБУ пропонують не допускати до виборів
Голова Служби безпеки України Іван Баканов пропонує не допускати до виборів громадян, які співпрацюють з Росією. Також в СБУ хочуть виключити з виборчих списків тих, хто має громадянство інших держав.
Таку заяву очільник СБУ Іван Баканов зробив під час наради в ситуаційному центрі при Раді Нацбезпеки. Про це повідомляє пресслужба РНБО.
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Як СБУ протистоятиме втручанню у місцеві вибори
Глава Служби безпеки відзначив, що потрібно законодавчо врегулювати неможливість включення у виборчі списки осіб, які співпрацюють з державою-агресором Росією. Також мовиться про осіб, які мають громадянство інших держав.
За словами Баканова, СБУ застосує додаткові заходи для запобігання будь-яким спробам втручання в роботу автоматизованих систем ЦВК.
Місцеві вибори 2020: що треба знати
- Вони заплановані на 25 жовтня 2020 року. У цей день українці обиратимуть голів та депутатів рад більшості населених пунктів України, а також членів обласних рад.
- Участь зможуть взяти не всі населені пункти, а лише ті, які сформували органи місцевого самоврядування.
- У "Слузі народу" кажуть, що місцеві вибори 25 жовтня 2020 року можуть не відбутися лише в тому випадку, якщо в Україні введуть надзвичайний стан.
Основні зміни під час голосування на місцевих виборах
- По мажоритарці можна обиратись лише у селах, селищах міського типу та містах з населенням до 10 тисяч осіб.
- Вибори в більших населених пунктах та радах вищого рівня відбуватимуться за пропорційною системою.
- Списки будуть відкритими. Можливості самовисуватись нема. Списки формуються виключно політичними партіями.
- У виборця є можливість обрати саме того представника політичної сили, якого він хоче бачити у раді.