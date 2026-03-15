НАБУ переконує, що їхнього спіробітника затримала СБУ

Увечері неділі, 15 березня, на блокпосту на в'їзді до Сум співробітники СБУ затримали представника НАБУ. Його, за свідченнями антикорупційного бюро, схопили безпідставно, адже він виконував службові обов'язки в місті.

Деталі інциденту повідомили в НАБУ. Там розповіли й про затриманого.

Що відомо про випадок?

Підставою для затримання співробітника НАБУ нібито стала інформація про проживання його батьків на територіях, що перебувають під тимчасовою окупацією.

При цьому в НАБУ зауважують, що перед вступом на посаду цей фахівець успішно подолав повний цикл перевірок, зокрема тестування на поліграфі, організоване Управлінням внутрішнього контролю Бюро.

Під час цих процедур окремо досліджувалися ризики щодо його можливих контактів або взаємодії з представниками країни-агресора чи колаборантами.

Такі дії перешкоджають НАБУ здійснювати документування злочину та виконання службових повноважень у межах кримінального провадження,

– підкреслили в бюро.

Там продовжують з'ясовувати всі обставини інциденту й пообіцяли надати деталі згодом.

Яка передісторія?