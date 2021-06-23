Лідерка партії "Голос" Кіра Рудик закликала Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ) ухвалити резолюцію на захист прав кримських татар в тимчасово окупованому Криму – "The situation of Crimean Tatars". Вона (резолюція), зокрема, закликає Росію звільнити окупований Крим.

"Сьогодні у ПАРЄ важливий день. Дебати та розгляд резолюції, яку неодноразово намагалися відтермінувати. Цей документ – результат кількарічної роботи щодо систематичних порушень прав людини в Криму, зокрема, порушення прав кримських татар.

Резолюція закликає Росію звільнити окупований Крим, провести прозоре розслідування смертей і зникнень політичних активістів, а також припинити тиск та переслідування проти кримських татар. Ми сподіваємося, що ПАРЄ підтримає цей надзвичайно важливий для територіальної цілісності України документ", – заявила Кіра Рудик.

Вона нагадала, що порушення прав кримських татар з боку окупаційної "влади" у Криму тривають вже восьмий рік.

Рудик зазначила, що Росія нелегально утримує ув’язненими більше ста українських громадян. Більшість з них – це кримські татари. Вони потрапили під репресії за свою активну українську позицію та небажання миритись зі злочинними діями окупаційної "влади".

Люди потребують захисту і відновлення справедливості. "Голос" вимагає звільнити усіх незаконно утримуваних громадян України, а також зняти незаконну заборону на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу,

– додала лідерка "Голосу".