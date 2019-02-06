Барселона – Реал: прогноз букмекерів на матч Кубка Іспанії

Каталонська "Барселона" поміряється силами з мадридським "Реалом" в рамках півфіналу Кубка Іспанії. Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу як у цьому матчі, так і у протистоянні загалом.

У першому матчі букмекери віддають перевагу саме "Барселоні". На те, що переможуть господарі "Камп Ноу", у William Hill виставили коефіцієнт 1,70. На перемогу "Реалу" – 4,50. Нічия у цьому матчі – 4,20.

Щодо проходу у фінал Кубка Іспанії, то тут теж більше шансів у "Барселони" – 1,61 на противагу до 2,20 на прохід "Реалу".

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На перемогу "Барселони" у цьому матчі експерти з PariMatch виставили коефіцієнт 1,72. Це найвищий із запропонованих варіантів. На те, що переможе "Реал" – 4,60. Нічия оцінена теж в 4,20

У "Фаворит спорт" перемога "Барселони" – 1,69. Перемога "Реалу" – 4,60. Нічия – 4,30.

Більше шансів "Барселона" має і на вихід у фінал – 1,58 на такий підсумок. На те, що фіналістом турніру стане мадридський клуб – 2,46.

Нагадаємо, матч "Барселона" – "Реал" відбудеться у середу, 6 лютого. Початок о 22:00. Огляд матчу та відео голів – на сайті 24 каналу. Матч-відповідь відбудеться 27 лютого на "Сантьяго Бернабеу".

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