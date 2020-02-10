"Барселона" вирвала перемогу над "Бетісом" завдяки трьом результативним пасам Мессі – відео

У матчі чемпіонату Іспанії "Барселона" на виїзді обіграла "Бетіс". Гостям в цьому матчі вдалося забити тричі після пасів Лео Мессі.

Бетіс – Барселона 2:3

Голи: Каналес, 6 (пен), Фекір, 26 – де Йонг, 9, Бускетс, 45+3, Лангле, 72

Вилучення: Фекір, 76 – Лангле, 79

Команди активно розпочали матч, і вже до десятої хвилин було забито два голи. Спочатку Каналес відзначився з пенальті, який призначили після перегляду повтору. Та за три хвилини де Йонг вдало відкрився у штрафному майданчику та забив після пасу Мессі.

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Та в середині першого тайму оборона "Барселони" знову допустилася помилки, і Фекір вивів господарів вперед ударом у кут воріт. Однак на перерву команди пішли таки за нічийного рахунку – після навісу Мессі зі штрафного м'яч відлетів до Бускетса, який і забив.

Вийти вперед "Барселоні" вдалося на 72-й хвилині. І знову навіс від Мессі, та цього разу забив Лангле. А за чотири хвилини "Бетіс" залишився у меншості. Фекір сфолив проти суперника, за що отримав жовту картку. Однак француз почав висловлювати своє незадоволення рішенням арбітра, за що отримав ще одне попередження, і був вилучений з поля.

За три хвилини склади на полі стали рівними – Лангле теж грубо сфолив і отримав друге попередження.

"Барселона" перемагає та продовжує переслідування "Реала", який виграв п'ять матчів поспіль. Відрив – три очки. "Бетіс" лише на 13-у місці.