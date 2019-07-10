Бразильський тренер здивував поставленим завданням перед клубом УПЛ

Головний тренер донецького "Олімпіка" Жуліо Сезар підвів підсумки спарингу проти СК "Дніпро-1", в якому його команда поступилася з рахунком 1:2.

Жуліо Сезар розповів про завдання команди на наступний сезон УПЛ. Бразилець сподівається, що команді вдасться покращити цьогорічні результати.

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У нашої команди була тільки тиждень зборів, ми укомплектовані тільки на 60 відсотків, особливо це стосується лінії атаки. У нас немає нападників і нам є над чим працювати, ми продовжуємо роботу в плані комплектації. У сезоні ми хочемо піднятися якомога вище, опинитися в першій шістці, але для цього потрібно багато працювати,

– сказав Жуліо Сезар.

Як відомо, Сезар очолив "Олімпік" на початку липня, підписавши контракт на 2,5 роки. Зараз команда проводить тренувальні збори в Україні і зіграла вже три товариських матчі — перемогла "Миколаїв" (5:0), програла "Оболоні-Бровар" (0:1) і СК "Дніпро-1" (1:2).

За підсумками минулого сезону "Олімпік" зайняв 9-е місце в турнірній таблиці чемпіонату України.

Донецький "Олімпік" раніше не отримав атестат на сезон 2019/2020, так як у клубу за договірні матчі дискваліфіковані команди U-19 і U-21. Але інші клуби УПЛ підтримали бажання "Олімпіка" продовжувати грати в елітному дивізіоні.

Спорт 24 писав, що місце "Олімпіка" в наступному розіграші УПЛ міг зайняти "Арсенал-Київ", який фінішував на останньому місці чемпіонату. Також на місце донецького клубу претендував "Чорноморець". Моряки в плей-офф поступилися "Колосу" (0:0, 0:2).