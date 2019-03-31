Британські синхроністки виступили у басейні, заповненому пластиковим сміттям: відео
Британські синхроністки Кейт Шортман та Ізабель Торп вирішили привернути увагу до проблем забруднення океанів пластиком. Відтак свій виступ провели у басейні, заповненим сміттям.
На таку ідею дівчат підштовхнули представники молодіжного форуму The Big Bang Fair 2019. Вони запропонували синхроністкам виступити у басейні, заповненому сміттям. Про це повідомляє World Economic Forum.
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У такий спосіб Кейт Шортман і Ізабель Торп привернули увагу громадськості до проблеми забруднення води. У тому числі до восьми мільйонам тонн пластику, які щорічно потрапляють в океан і серйозно впливають на флору і фауну в ньому.
Цю ж програму, але вже без сторонніх предметів в басейні британки покажуть в липні на чемпіонаті світу з водних видів спорту в південнокорейському Кванджу.