Британські синхроністки виступили у басейні, заповненому пластиковим сміттям: відео

Британські синхроністки Кейт Шортман та Ізабель Торп вирішили привернути увагу до проблем забруднення океанів пластиком. Відтак свій виступ провели у басейні, заповненим сміттям.

На таку ідею дівчат підштовхнули представники молодіжного форуму The Big Bang Fair 2019. Вони запропонували синхроністкам виступити у басейні, заповненому сміттям. Про це повідомляє World Economic Forum.

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У такий спосіб Кейт Шортман і Ізабель Торп привернули увагу громадськості до проблеми забруднення води. У тому числі до восьми мільйонам тонн пластику, які щорічно потрапляють в океан і серйозно впливають на флору і фауну в ньому.

The yearly amount of plastic waste in the ocean is set to double by 2030.



Learn more about ocean plastics: https://t.co/HteMZPCQfl #plastic #environment pic.twitter.com/RBE0lcEkf2 — World Economic Forum (@wef) 28 березня 2019 р.

Цю ж програму, але вже без сторонніх предметів в басейні британки покажуть в липні на чемпіонаті світу з водних видів спорту в південнокорейському Кванджу.