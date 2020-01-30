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Бруну Фернандеш офіційно перейшов у "Манчестер Юнайтед"

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Бруну Фернандеш / manutd.com

Англійський "Манчестер Юнайтед" офіційно оголосив про підписання угоди із півзахисником Бруну Фернандешем.

Як йдеться на офіційному сайті МЮ, контракт із португальцем підписаний на 5,5 років. Сума трансферу гравця з лісабонського "Спортінга" та розмір зарплати не озвучуються.

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"Моя любов до "Манчестер Юнайтед" почалася тоді, коли я спостерігав за грою Кріштіану Роналду. Відтоді я великий шанувальник цього чудового клубу. І виступати зараз за "Манчестер Юнайтед" здається для мене чимось неймовірним. Я старанно працював, щоб досягти цього, і я можу обіцяти вболівальникам, що віддам всі за емблему і допоможу команді здобути більше позитивних результатів і трофеїв", – заявив Бруну Фернандеш після підписання угоди.

Хто такий Бруну Фернандеш і що відомо про його трансфер в "Манчестер Юнайтед"

  • Бруну Фернандеш народився 8 вересня 1994 року. Розпочав займатись футболом у клубі ""Інфеста", а з 2004 року навчався в академії "Боавішти".
  • На професійному рівні розпочав виступати за італійську команду "Новара" у 2012 році. Після цього в його кар'єрі були італійські "Удінезе" та "Сампдорія".
  • 27 червня 2017 року Фернандеш за 9 мільйонів євро перейшов у лісабонський "Спортінг". За команду він провів 137 матчів, у яких забив 63 голи та віддав 52 гольові передачі. У цьому сезоні в 17 матчах забив 8 голів та віддав 7 результативних передач.
  • 10 листопада 2017 року в товариському матчі проти збірної Саудівської Аравії Фернандеш дебютував за збірну Португалії. Потрапив до заявки збірної на Чемпіонат світу 2018 року. Зіграв у матчах проти Іспанії та Марокко. Також був у заявці на фінальний етап Ліги націй, в якому перемогла збірна Португалії. Загалом в його активі 19 матчів за збірну.
  • 30 січня перейшов до "Манчестер Юнайтед", За попередніми даними, англійський клуб заплатив 55 мільйонів євро. Ще 25 мільйонів євро складуть бонуси. Також "Спортінг" отримає 10% від майбутнього трансферу гравця.
  • Його зарплата в "Манчестер Юнайтед" складе 70 тисяч фунтів в тиждень.
  • Став четвертим гравцем, який перейшов зі "Спортінга" в МЮ. Перед ним були Кріштіану Роналду, Нані та Маркос Рохо.
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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Футбол Спорт Трансфери Манчестер Юнайтед
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