Бруну Фернандеш офіційно перейшов у "Манчестер Юнайтед"

Англійський "Манчестер Юнайтед" офіційно оголосив про підписання угоди із півзахисником Бруну Фернандешем.

Як йдеться на офіційному сайті МЮ, контракт із португальцем підписаний на 5,5 років. Сума трансферу гравця з лісабонського "Спортінга" та розмір зарплати не озвучуються.

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"Моя любов до "Манчестер Юнайтед" почалася тоді, коли я спостерігав за грою Кріштіану Роналду. Відтоді я великий шанувальник цього чудового клубу. І виступати зараз за "Манчестер Юнайтед" здається для мене чимось неймовірним. Я старанно працював, щоб досягти цього, і я можу обіцяти вболівальникам, що віддам всі за емблему і допоможу команді здобути більше позитивних результатів і трофеїв", – заявив Бруну Фернандеш після підписання угоди.

Хто такий Бруну Фернандеш і що відомо про його трансфер в "Манчестер Юнайтед"