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Челсі – Арсенал: онлайн-трансляція матчу АПЛ

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Челсі – Арсенал онлайн-трансляція / twitter.com/ChelseaFC

У вівторок, 21 січня, на стадіоні "Стемфорд Брідж" – лондонське дербі між "Челсі" та "Арсеналом". Початок о 22:15. Онлайн-трансляція матчу – на сайті Спорт24.

В цьому сезоні "Арсенал" не показує тієї гри, якої від команди очікують вболівальники. Тож "каноніри" опинилися всередині турнірної таблиці, посідаючи десяте місце. У них після 23-о туру лише 29 очок. Для прикладу, "Ліверпуль" лише в домашніх матчах набрав більше очок – 36.

Більше про це: Які нові рекорди встановив "Ліверпуль" після перемоги над "Манчестер Юнайтед"

Ситуація в "Челсі" значно краща. Команда, попри трансферний бан на початку сезону, зуміла втримати темп, і зараз на четвертому місці в турнірній таблиці. При цьому "аристократи" на 6 очок відстають від третього "Лестера" та на п’ять очок випереджають п’ятий "Манчестер Юнайтед". Тож навіть після цього матчу з топ-4 команда не вилетить, але й позицію не покращить.

Матч "Челсі" – "Арсенал" в Україні покаже канал Setanta Sport. Дивитися його можна лише онлайн на OTT-платформах.

До слова: Челсі – Арсенал: прогноз букмекерів на топ-матч АПЛ

Трансляція матчу "Челсі" – "Арсенал" доступна для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo. Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн", якою вони можуть скористатися, не залишаючи сайт Спорт24.

Онлайн-трансляція матчу Челсі – Арсенал

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Арсенал Челсі
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