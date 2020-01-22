"Арсенал" вирвав неймовірну нічию у "Челсі", 65 хвилин граючи у меншості – відео

Лондонське дербі між "Челсі" та "Арсеналом" у вівторок, 21 січня, закінчилося внічию 2:2. Два голи було забито вже наприкінці зустрічі, а "каноніри" ще з середини першого тайму грали у меншості.

Челсі – Арсенал 2:2

Голи: Жоржинью, 28 (пен), Аспілікуета, 84 – Мартінеллі, 63, Бельєрін, 87

Вилучення: Давід Луїс, 26 (Арсенал)

Виходити вперед "Челсі" міг ще на 15-й хвилині, коли м’яч після удару Хадсона-Одої влучив у перекладину воріт. Та у середині першого тайму гості таки забили. Не без допомоги суперників. Мустафі невдало скинув м’яч назад на воротаря, і його перехопив Абрахам. Давіду Луїсу нічого не залишалося, як збивати нападника, який вже обіграв голкіпера і збирався пробивати по воротах. Як підсумок – вилучення захисника "Арсеналу" та пенальті у їх ворота. Удар з позначки чітко реалізував Жоржинью. Хоча його удар і не був потужний, але точно в кут воріт, куди не дістав Лено.

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На помилку "канонірів" у першому таймі гравці "Челсі" відповіли "взаємністю" у таймі другому. Після подачі з кутового у виконанні господарів м’яч підхопив Мартінеллі. Він на повній швидкості помчався до воріт суперників. Перехопити м’яч у нього мін Канте, але півзахисник "Челсі" невдало підковзнувся в центрі поля. Тож гравцю "Арсеналу" ніщо не завадило вийти на ворота Аррісабалаги та відправити м’яч повз нього за лінію воріт.

Згодом "Арсенал" заб’є ще раз, але арбітр не зарахує гол через офсайд.

Коли матч наближався до кінця, "Челсі" знову вийшов вперед. Аспілікуета вдало підставив ногу після прострілу від Хадсона-Одої, відправивши м’яч точно в кут воріт суперника. Та радість господарів поля була не довгою. Вже за три хвилини ніхто так і не завадив Бельєріну завдати удар у дальній кут воріт з-за меж штрафного майданчика.

У підсумку нічия, яка залишила "Челсі" не четвертому місці, а "Арсенал" і надалі йде десятим у турнірній таблиці.

Відеоогляд матчу Челсі – Арсенал