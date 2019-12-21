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"Барселона" розгромила "Алавес" та очолила турнірну таблицю: результати 18 туру Ла Ліги

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Чемпіонат Іспанії: результати матчів 20-22 грудня / twitter.com/laliga

У п'ятницю, 20-го грудня, стартував 18-й тур чемпіонату Іспанії. Тур триватиме до 22 грудня. Огляди матчів дивіться у матеріалі Спорт24.

Ейбар – Гранада 3:0

Голи: Енріч, 21, Кіке, 26, Інуї, 87

Результати попереднього туру: Важка нічия "Барселони" та "Реалу", перемога "Атлетіко": результати Ла Ліги

Ейбар – Гранада відеоогляд матчу

Мальорка – Севілья 0:2

Голи: Дієго Карлос, 20, Банега, 63

Барселона – Алавес 4:1

Голи: Грізманн, 14, Відаль, 45, Мессі, 69, Суарес, 75 (пен.) – Понс, 56

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Теги: Спорт Футбол Ла Ліга
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