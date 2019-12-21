"Барселона" розгромила "Алавес" та очолила турнірну таблицю: результати 18 туру Ла Ліги
У п'ятницю, 20-го грудня, стартував 18-й тур чемпіонату Іспанії. Тур триватиме до 22 грудня. Огляди матчів дивіться у матеріалі Спорт24.
Ейбар – Гранада 3:0
Голи: Енріч, 21, Кіке, 26, Інуї, 87
Результати попереднього туру: Важка нічия "Барселони" та "Реалу", перемога "Атлетіко": результати Ла Ліги
Ейбар – Гранада відеоогляд матчу
Мальорка – Севілья 0:2
Голи: Дієго Карлос, 20, Банега, 63
Барселона – Алавес 4:1
Голи: Грізманн, 14, Відаль, 45, Мессі, 69, Суарес, 75 (пен.) – Понс, 56
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