"Детройт" Михайлюка у драматичній битві програв "Шарлотт", "Мілуокі" здолав "Атланту" без Леня

У рамках регулярного чемпіонату НБА відбулися чергові матчі. Свої матчі зіграли команди українських баскетболістів. "Детройт" Святослава Михайлюка програв "Шарлотт", а "Мілуокі" здолав "Атланту" Олексія Леня.

Шарлотт – Детройт 102:101 (31:32, 24:28, 31:20, 16:21)

Читайте також: "Київ-Баскет" здобув драматичну перемогу в Кубку Європи ФІБА, "Дніпро" розгромно програв

Упродовж усього поєдинку на паркеті точилася запекла й рівна боротьба. У першій чверті господарі спробували піти у відрив, однак до першої перерви "Пістонс" відігралися.

У наступних чвертях лідер поєдинку змінювався по черзі. Перед фінальною сиреною "Шарлотт" перемагав +6. Команді Михайлюка майже вдалося відігратися. "Детройт" скоротив відставання до одного очка, чого виявилося замало, щоб перевести гру в овертайм.

Українець Михайлюк провів на паркеті менше як 13 хвилин, набрав 3 очки, зробив 1 підбирання.

Шарлотт – Детройт відеоогляд гри

Мілуокі – Атланта 111:102 (33:17, 27:42, 21:23, 30:20)

Не менше інтриги було в матчі "Атланти" Леня. Господарі виграли першу чверть з різницею +16 і подумали, що справу вже зроблено. Однак "Атланта" розгромно виграла наступну 12-хвилинку й скоротила відставання до одного очка.

Надалі на паркеті була рівна боротьба. "Мілуокі" вдалося вирвати перемогу завдяки більш організованій грі на останніх хвилинах поєдинку.

Українець Лень був на заміні, але на паркет так і не вийшов.

Мілуокі – Атланта відеоогляд матчу