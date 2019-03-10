Динамо – Арсенал-Київ: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

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Динамо - Арсенал Київ: де дивитися онлайн матч УПЛ 2018/2019
Динамо – Арсенал Київ: де дивитися онлайн матч чемпіонату України / facebook.com/fcdynamoua

У 21 турі чемпіонату України вболівальників чекає київське дербі між "Динамо" та "Арсеналом". Переглянути поєдинок можна по телебаченню та онлайн.

Домашні матчі київського "Динамо" у чемпіонаті України транслює телеканал "2+2". Саме він і покаже матч "Динамо" – "Арсенал". Початок трансляції, о 17:00.

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Гру "Динамо" – Арсенал" дивитися онлайн можна і на сайті телеканалу.

Також розширену трансляцію матчу "Динамо" – "Арсенал" можна переглянути на youtube-каналі київського клубу. Традиційно трансляція з НСК "Олімпійський" розпочинається за півгодини до матчу – о 18:00.

Поєдинок 21 туру чемпіонату України "Динамо" – "Арсенал" відбудеться 10 березня в Києві на стадіоні НСК "Олімпійський". Головним арбітром матчу буде Євген Арановський.

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Теги: Спорт Футбол ФК Арсенал-Київ Динамо УПЛ
Джерело: 24 Канал
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