"Динамо" понесе максимальне покарання за расизм у матчі з "Шахтарем": рішення

Апеляція київського "Динамо" на рішення КДК ФФУ у справі про расизм в грі з "Шахтарем" відхилена в повному обсязі.

Таким чином, рішення про покарання київського клубу матчем без глядачів (плюс ще одна гра – умовно) і штрафом в 500 тисяч гривень залишено в силі, повідомляє SportArena.

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У "Динамо" залишається ще можливість оскаржити рішення в CAS. Також поки невідомо, який саме матч без глядачів проведе столична команда. Теоретично – перший за календарем після винесення рішення апеляційного комітету (домашня гра 19 туру УПЛ проти "Ворскли" 22 лютого), але це ще не факт.

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