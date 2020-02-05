"Динамо" понесе максимальне покарання за расизм у матчі з "Шахтарем": рішення
Апеляція київського "Динамо" на рішення КДК ФФУ у справі про расизм в грі з "Шахтарем" відхилена в повному обсязі.
Таким чином, рішення про покарання київського клубу матчем без глядачів (плюс ще одна гра – умовно) і штрафом в 500 тисяч гривень залишено в силі, повідомляє SportArena.
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У "Динамо" залишається ще можливість оскаржити рішення в CAS. Також поки невідомо, який саме матч без глядачів проведе столична команда. Теоретично – перший за календарем після винесення рішення апеляційного комітету (домашня гра 19 туру УПЛ проти "Ворскли" 22 лютого), але це ще не факт.
Що сталося на матчі "Шахтар" – "Динамо": хронологія подій
- У неділю, 10 листопада, відбувся матч між "Шахтарем" та "Динамо". Гру довелося перервати через расистські вигуки з трибун. При цьому півзахисник "гірників" Тайсон отримав червону картку, показавши непристойний жест в бік вболівальників та вибивши м'яч на трибуни. Поле він покидав зі сльозами на очах. Плакав під час гри й Дентіньйо.
- Після матчу обидва клуби виступили з офіційними заявами, засудивши расизм. Свою позицію висловив і сам Тайсон.
- Гравця підтримали чимало футболістів, а українська ведуча Яніна Соколова засудила расизм зі сторони вболівальників.
- "Динамо" попросило, щоб було проведено розслідування і не засуджувати наперед вболівальників команди. Згодом було опубліковано ще одне відео з расистськими вигуками з трибун.
- Фанати "Динамо" пояснили свою поведінку на матчі "підтримкою сов".
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