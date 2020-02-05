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"Динамо" понесе максимальне покарання за расизм у матчі з "Шахтарем": рішення

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Расизм на матчі Шахтар – Динамо / ФК "Шахтар"

Апеляція київського "Динамо" на рішення КДК ФФУ у справі про расизм в грі з "Шахтарем" відхилена в повному обсязі.

Таким чином, рішення про покарання київського клубу матчем без глядачів (плюс ще одна гра – умовно) і штрафом в 500 тисяч гривень залишено в силі, повідомляє SportArena.

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У "Динамо" залишається ще можливість оскаржити рішення в CAS. Також поки невідомо, який саме матч без глядачів проведе столична команда. Теоретично – перший за календарем після винесення рішення апеляційного комітету (домашня гра 19 туру УПЛ проти "Ворскли" 22 лютого), але це ще не факт.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Динамо Скандал Шахтар Расизм Расизм на матчі Шахтар – Динамо
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