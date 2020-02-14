24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

"Динамо" звернулося в поліцію через матеріал про зарплати футболістів у ЗМІ

56 Читать новость на русском
Гравці ФК "Динамо" / ФК "Динамо"

Днями видання "Економічна правда" опублікувало зарплатну відомість гравців "Динамо" за грудень, при цьому виклавши у відкритий доступ персональні дані співробітників клубу, зокрема їх ідентифікаційні коди.

Як повідомляє офіційний сайт "Динамо", після вимоги клубу видання принесло вибачення за поширення конфіденційних особистих даних.

До порівняння! В Україні зросла середня зарплата: інфографіка

Видання "Економічна правда" у відповідь на офіційну вимогу ФК "Динамо" (Київ) принесло вибачення співробітникам клубу за незаконне поширення конфіденційних особистих даних, визнало провину своїх журналістів і видалило цю інформацію,
– заявили в "Динамо".

Але історія на цьому не закінчилася. Клуб не задовольнився вибаченнями.

У той же час, незважаючи на формальні вибачення, журналісти зазначеного веб-ресурсу продовжили тиражувати в інформаційному просторі недостовірну і свідомо перекручену інформацію про діяльність нашого клубу, дискредитуючи клуб і його працівників.

У зв'язку з цим нами прийнято рішення про подачу заяви до органів національної поліції за фактом вчинення злочину, передбаченого статтею 182 Кримінального кодексу України в частині незаконного поширення конфіденційної інформації про особу. Також ФК "Динамо" надасть всебічну юридичну підтримку співробітникам клубу, які вирішать захищати порушені редакцією "ЕП" права в судовому порядку,
– інформує ФК "Динамо".

Історія із зарплатнею гравців "Динамо":

11 лютого з’явилася інформація, що футболісти київського "Динамо" продовжують отримувати офіційно доволі малу зарплату. За даними ЗМІ, серед гравців команди найбільші доходи офіційно отримує Сергій Сидорчук – майже 20 тисяч гривень за місяць.

Водночас представники "Динамо" зауважили, що правовідносини з футболістами в сучасному професійному футболі не є суто трудовими, а, скоріше являють собою комплекс трудових і цивільно-правових взаємин, оскільки регулюють питання реклами та використання іміджевих прав.

Читайте також: Матч "Динамо" – "Ворскла", який повинен пройти без глядачів, зможуть відвідати діти – деталі

У клубі наголосили, що саме в межах цивільно-правових взаємин футболісти отримують дохід від дочірньої компанії "Динамо Київ (Кіпр)". Остання є юридичною особою, яку зареєстровано згідно з законодавствами Кіпру та України. А нарахування та оподаткування цього доходу регулюються Податковим кодексом.

У команді пояснили, що таким чином сума доходу від цієї кіпрської компанії є включеною не у місячну, а у загальну річну декларацію. І таку декларацію персонал і гравці "Динамо" щорічно подають у Державну фіскальну службу.

Відомо, хто з українців загинув у ДТП у Псковській області Росії
сьогодні
6727
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Поліція Зарплата Динамо
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 15:43 Як Лунін провів перший місяць в "Ов'єдо" – відео яскравих сейвів українця
Юрій Семенюк 181
сьогодні 10:17 Харків, Київ та Львів приймуть матчі збірної України перед Євро-2020: дати та суперники
Ігор Саджениця 1245
сьогодні 09:06 Жінки українських боксерів: фото красунь, з яким вони святкують День святого Валентина
Андрій Тудовші 14887
13 лютого 21:25 Заміна кардіо навантаженням: як плавання впливає на здоров’я людини
Назарій Дзюбановський 2599
13 лютого 14:40 Влада Львова підтримала створення "Народної команди "Карпати"
Ігор Саджениця 881
Новини
Більше новин
Залиште відгук