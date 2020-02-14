"Динамо" звернулося в поліцію через матеріал про зарплати футболістів у ЗМІ

Днями видання "Економічна правда" опублікувало зарплатну відомість гравців "Динамо" за грудень, при цьому виклавши у відкритий доступ персональні дані співробітників клубу, зокрема їх ідентифікаційні коди.

Як повідомляє офіційний сайт "Динамо", після вимоги клубу видання принесло вибачення за поширення конфіденційних особистих даних.

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Видання "Економічна правда" у відповідь на офіційну вимогу ФК "Динамо" (Київ) принесло вибачення співробітникам клубу за незаконне поширення конфіденційних особистих даних, визнало провину своїх журналістів і видалило цю інформацію,

– заявили в "Динамо".

Але історія на цьому не закінчилася. Клуб не задовольнився вибаченнями.

У той же час, незважаючи на формальні вибачення, журналісти зазначеного веб-ресурсу продовжили тиражувати в інформаційному просторі недостовірну і свідомо перекручену інформацію про діяльність нашого клубу, дискредитуючи клуб і його працівників.



У зв'язку з цим нами прийнято рішення про подачу заяви до органів національної поліції за фактом вчинення злочину, передбаченого статтею 182 Кримінального кодексу України в частині незаконного поширення конфіденційної інформації про особу. Також ФК "Динамо" надасть всебічну юридичну підтримку співробітникам клубу, які вирішать захищати порушені редакцією "ЕП" права в судовому порядку,

– інформує ФК "Динамо".

Історія із зарплатнею гравців "Динамо":

11 лютого з’явилася інформація, що футболісти київського "Динамо" продовжують отримувати офіційно доволі малу зарплату. За даними ЗМІ, серед гравців команди найбільші доходи офіційно отримує Сергій Сидорчук – майже 20 тисяч гривень за місяць.

Водночас представники "Динамо" зауважили, що правовідносини з футболістами в сучасному професійному футболі не є суто трудовими, а, скоріше являють собою комплекс трудових і цивільно-правових взаємин, оскільки регулюють питання реклами та використання іміджевих прав.

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У клубі наголосили, що саме в межах цивільно-правових взаємин футболісти отримують дохід від дочірньої компанії "Динамо Київ (Кіпр)". Остання є юридичною особою, яку зареєстровано згідно з законодавствами Кіпру та України. А нарахування та оподаткування цього доходу регулюються Податковим кодексом.

У команді пояснили, що таким чином сума доходу від цієї кіпрської компанії є включеною не у місячну, а у загальну річну декларацію. І таку декларацію персонал і гравці "Динамо" щорічно подають у Державну фіскальну службу.