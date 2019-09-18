"Донбас" без проблем розгромив "Крижаних Вовків" у матчі УХЛ

Перемогою для "Донбасу" завершився перший виїзний матч в четвертому сезоні УХЛ – Парі-Матч. З рахунком 1:8 "Крижані Вовки" зазнають першої поразки в сезоні.

Першими рахунок на свою користь відкрили "Крижані Вовки". Шайбою в воротах "Донбасу" на 34 секунді відзначився Кирило Маландін.

Після цього забивали лише хокеїсти "Донбасу". Гості матчу зрівняли рахунок на 12–й хвилині – завдяки Андрію Григор'єву рахунок став 1:1. За півтори хвилини до кінця першого періоду ще дві шайби виявилися в воротах "Крижаних Вовків". У вдало реалізований більшості закинув у ворота суперника нападаючий "Донбасу" Іван Рибчик. І трохи менше ніж за хвилину до кінця першого періоду голом відзначився Максим Каменьков.

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На п'ятій хвилині другого періоду Віктор Захаров збільшив відрив "Донбасу" до 1:4. При цьому згодом гості не реалізували більшість при видаленні Кирила Фроленка. А ось штрафні 2 хвилин Федосова зробили рахунок 1:5. Дубль оформив капітан команди "Донбас" Віктор Захаров.

На початку третього періоду "Крижані Вовки" могли скоротити відставання. Але не реалізували більшість. Натомість на третій хвилині третього періоду Євген Нікіфоров забив шайбу після результативної передачі Захарова. Рахунок на табло показував вже 1:6. Через хвилину Денис Мостовий став автором ще одного гола на користь "Донбасу". За шість з половиною хвилин до кінця третього періоду рахунок став 1:8. Голом відзначився Віталій Кірющенков.

Крижані Вовки – Донбас 1:8 (1:3, 0:2, 0:3)

Шайби: 1:0 – Маландін (Федосов) – 00:34, 1:1 – Григор'єв (Мостовий, Карпенко) – 11:26, 1:2 – Рибчик (Захаров, Яковлєв – біл.) – 18:30, 1:3 – Каменьков (Кірющенков) – 18:53, 1:4 – Захаров (Яковлєв, Никифоров) – 25:57, 1:5 – Захаров (Рибчик, Нікіфоров – біл.) – 37:33, 1:6 – Нікіфоров (Ігнатенко, Захаров) – 42:11, 1:7 – Мостовий (Разумов, Жовнір) – 43:48, 1:8 – Кірющенков (Мостовий, Карпенко) – 53:30.