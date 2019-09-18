"Донбас" без проблем розгромив "Крижаних Вовків" у матчі УХЛ

4 Читать новость на русском
"Донбас" без проблем розгромив "Крижаних Вовків" у матчі УХЛ

Перемогою для "Донбасу" завершився перший виїзний матч в четвертому сезоні УХЛ – Парі-Матч. З рахунком 1:8 "Крижані Вовки" зазнають першої поразки в сезоні.

Першими рахунок на свою користь відкрили "Крижані Вовки". Шайбою в воротах "Донбасу" на 34 секунді відзначився Кирило Маландін.

Після цього забивали лише хокеїсти "Донбасу". Гості матчу зрівняли рахунок на 12–й хвилині – завдяки Андрію Григор'єву рахунок став 1:1. За півтори хвилини до кінця першого періоду ще дві шайби виявилися в воротах "Крижаних Вовків". У вдало реалізований більшості закинув у ворота суперника нападаючий "Донбасу" Іван Рибчик. І трохи менше ніж за хвилину до кінця першого періоду голом відзначився Максим Каменьков.

Читайте також: Другий тур Української хокейної ліги – Парі-Матч: головні протистояння

На п'ятій хвилині другого періоду Віктор Захаров збільшив відрив "Донбасу" до 1:4. При цьому згодом гості не реалізували більшість при видаленні Кирила Фроленка. А ось штрафні 2 хвилин Федосова зробили рахунок 1:5. Дубль оформив капітан команди "Донбас" Віктор Захаров.

На початку третього періоду "Крижані Вовки" могли скоротити відставання. Але не реалізували більшість. Натомість на третій хвилині третього періоду Євген Нікіфоров забив шайбу після результативної передачі Захарова. Рахунок на табло показував вже 1:6. Через хвилину Денис Мостовий став автором ще одного гола на користь "Донбасу". За шість з половиною хвилин до кінця третього періоду рахунок став 1:8. Голом відзначився Віталій Кірющенков.

Крижані Вовки – Донбас 1:8 (1:3, 0:2, 0:3)

Шайби: 1:0 – Маландін (Федосов) – 00:34, 1:1 – Григор'єв (Мостовий, Карпенко) – 11:26, 1:2 – Рибчик (Захаров, Яковлєв – біл.) – 18:30, 1:3 – Каменьков (Кірющенков) – 18:53, 1:4 – Захаров (Яковлєв, Никифоров) – 25:57, 1:5 – Захаров (Рибчик, Нікіфоров – біл.) – 37:33, 1:6 – Нікіфоров (Ігнатенко, Захаров) – 42:11, 1:7 – Мостовий (Разумов, Жовнір) – 43:48, 1:8 – Кірющенков (Мостовий, Карпенко) – 53:30.

blog_ava
День вчителя 2019: дата та традиції святкування
сьогодні
6189
Теги: Спорт Хокей ХК Донбас ХК Крижані Вовки
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Помер колишній футболіст збірної Нідерландів та "Рейнджерс" Фернандо Ріксен
сьогодні 14:15 Помер колишній футболіст збірної Нідерландів та "Рейнджерс" Фернандо Ріксен
264
"Боруссія" та "Барселона" не зуміли виявити сильнішого у першому матчі Ліги чемпіонів: відео
сьогодні 00:20 "Боруссія" та "Барселона" не зуміли виявити сильнішого у першому матчі Ліги чемпіонів: відео
211
"Зоря" кілька місяців шукала нового тренера в мене за спиною, – Юрій Вернидуб
17 вересня 13:25 "Зоря" кілька місяців шукала нового тренера в мене за спиною, – Юрій Вернидуб
1257
Ліга чемпіонів: найцікавіші протистояння першого ігрового дня
17 вересня 09:05 Ліга чемпіонів: найцікавіші протистояння першого ігрового дня
1698
Міфи про схуднення, які варто знати
16 вересня 22:10 Міфи про схуднення, які варто знати
915
Новини
Більше новин
Залиште відгук