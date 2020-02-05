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Двоє українських футболістів зіграють у плей-офф Ліги чемпіонів

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Руслан Маліновський / twitter.com/Atalanta_BC

Офіційний сайт УЄФА оприлюднив оновлені заявки учасників плей-офф Ліги чемпіонів сезону-2019/2020. У турнірі матимуть змогу зіграти два футболісти збірної України.

Мова йде про Олександра Зінченка та Руслана Маліновського. Вони потрапили до заявки "Манчестер Сіті" та "Аталанти" відповідно.

Зінченко зможе зіграти в 1/8 фіналу проти іспанського "Реалу". Перший матч відбудеться в Мадриді 26 лютого, гра-відповідь – 17 березня в Манчестері.

Нагадаємо: Зінченко отримав вилучення у матчі проти "Тоттенхему", "шпори" одразу забили та виграли – відео

Щодо Маліновського, то його "Аталанта" на цій стадії турніру протистоятиме іншій іспанській команді – "Валенсії". Їх матчі відбудуться 19 лютого (в Мілані) та 10 березня (У Валенсії).

Варто відзначити, що "Манчестер Сіті" та "Аталанта" були в одній групі Ліги чемпіонів з донецьким "Шахтарем". В останньому матчі "гірникам" слід було вдома не програти "Аталанті". Однак вони поступилися італійській команді у меншості. Один з вирішальних голів було забито після пасу Маліновського.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Руслан Маліновський Олександр Зінченко Ліга чемпіонів Новини Спорту Манчестер Сіті ФК Аталанта
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