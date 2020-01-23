Феєрія у матчі Наполі – Лаціо: чудо-гол, незабитий пенальті, два вилучення та чотири штанги

"Наполі" та "Лаціо" визначали 1/4 фіналу Кубка Італії, хто з них достойніший зіграти у півфіналі. Фартовішими виявилися господарі поля.

2-а хвилина. Все у матчі вирішив єдиний гол, який було забито вже на другій хвилині зустрічі. Відзначився Інсіньє, який продемонстрував чудеса техніки, розібравшись зі суперниками у штрафному майданчику, та пробивши під ногою голкіперу.

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10-а хвилина. Та невдовзі "Лаціо" мав можливість зрівняти рахунок. Арбітр побачив порушення правил зі сторони Хюсая у власному штрафному проти Кайседо та призначив пенальті. Пробивати пішов Іммобіле. Але перед самим ударом невдало підковзнувся, і пробив вище воріт.

19-а хвилина. Та згодом "Лаціо" ще раз усміхнулася доля, коли Хюсай отримав другу жовту картку та залишив "Наполі" у меншості.

25-а хвилина. Та радіти довелося недовго. Лукас Лейва збив у центрі поля суперника. Однак з таким рішенням півзахисник "Лаціо" виявився незгідним. Та своє невдоволення він вирішив показати у доволі агресивній манері, за що одразу ж отримав пряму червону картку.

Окрім цих випадків, у матчі також було чотири штанги, які рятували команди від пропущених голів. Після одного з таких ударів м'яч таки відправили за лінію воріт, але суддя зафіксував офсайд.

Відеоогляд матчу Наполі – Лаціо

Тож "Наполі" перемагає, і у півфіналі зіграє проти переможця пари "Фіорентина" – "Інтер".