Феєрія у матчі Наполі – Лаціо: чудо-гол, незабитий пенальті, два вилучення та чотири штанги
"Наполі" та "Лаціо" визначали 1/4 фіналу Кубка Італії, хто з них достойніший зіграти у півфіналі. Фартовішими виявилися господарі поля.
2-а хвилина. Все у матчі вирішив єдиний гол, який було забито вже на другій хвилині зустрічі. Відзначився Інсіньє, який продемонстрував чудеса техніки, розібравшись зі суперниками у штрафному майданчику, та пробивши під ногою голкіперу.
Це варто побачити: "Манчестер Юнайтед" зазнав принизливої поразки від "Бернлі", другий гол став окрасою матчу – відео
10-а хвилина. Та невдовзі "Лаціо" мав можливість зрівняти рахунок. Арбітр побачив порушення правил зі сторони Хюсая у власному штрафному проти Кайседо та призначив пенальті. Пробивати пішов Іммобіле. Але перед самим ударом невдало підковзнувся, і пробив вище воріт.
19-а хвилина. Та згодом "Лаціо" ще раз усміхнулася доля, коли Хюсай отримав другу жовту картку та залишив "Наполі" у меншості.
25-а хвилина. Та радіти довелося недовго. Лукас Лейва збив у центрі поля суперника. Однак з таким рішенням півзахисник "Лаціо" виявився незгідним. Та своє невдоволення він вирішив показати у доволі агресивній манері, за що одразу ж отримав пряму червону картку.
Окрім цих випадків, у матчі також було чотири штанги, які рятували команди від пропущених голів. Після одного з таких ударів м'яч таки відправили за лінію воріт, але суддя зафіксував офсайд.
Відеоогляд матчу Наполі – Лаціо
Тож "Наполі" перемагає, і у півфіналі зіграє проти переможця пари "Фіорентина" – "Інтер".
Вибір редакції
-
Українку Ястремську звинувачують в шахрайстві з медичними перервами: подробицісьогодні , 09:18
-
Українець в "Арсеналі", "Київ-Баскет" у плей-офф Кубка Європи та інші новини спорту 22 січнясьогодні , 08:10
-
Юний фристайліст приніс Україні єдину нагороду Юнацьких Олімпійських ігор 202022 січня , 15:21