Гендиректор "Шахтаря": Дограти сезон УПЛ можна в двох містах

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін запропонував варіант завершення чемпіонату України на той випадок, якщо авіасполучення в нашій країні не буде відновлено.

Сергій Палкін в ефірі "Великого футболу" запропонував дограти сезон УПЛ в двох містах, але не назвав у яких саме.

Важливо Відновлення УПЛ: з'явилася дата і календар матчів

Нещодавно отримали документ від Бундесліги на 50 сторінок, яким чином потрібно дотримуватися протоколу безпеки. До продовження сезону гравці повинні знаходитися сім днів в готелі на карантині. При перельотах в літаку сидіти на відстані, а це значить, що борти повинні бути досить місткості. Перевозити має два автобуса, щоб дотримуватися відстані між футболістами. З економічної точки зору українським клубам складно нести такі витрати, замовляти чартери, по два автобуси. Доцільніше було б вибрати два міста, навколо яких сконцентровано найбільша кількість команд, і закінчити в цих двох містах.

Говорив з представниками авіакомпаній. Вони вірять, що до кінця травня є ймовірність, що чартерні рейси будуть дозволені. Це питання ще відкрите. Більш предметно ми до нього повернемося днів за десять до початку чемпіонату, якщо нам дадуть таку можливість", – сказав Палкін.

В середині березня через пандемію коронавірусу безстроково призупинили всі футбольні змагання в Україні.

УПЛ пішла на вимушену паузу після 23-х зіграних турів. Лідирує в чемпіонаті "Шахтар", в активі якого 59 очок. На другому місці "Зоря" – 36 балів. Стільки ж очок і у київського "Динамо", що йде третім.

22 квітня Кабінет міністрів України прийняв рішення продовжити карантин у зв'язку з пандемією коронавируса до 11 травня.

Відновити УПЛ планують 30 травня матчами 24-го туру.

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