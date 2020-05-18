Ігор Суркіс заявив про готовність підтримати "Шахтар"

Президент "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що готовий підтримати "Шахтар", якщо "гірники" вирішать догравати УПЛ в Києві.

Суркіс в шоу "Великий футбол" розповів, що підтримає "Шахтар" та інші клуби УПЛ, якщо всі матчі чемпіонату вирішать дограти на декількох стадіонах. Зокрема він готовий навіть надати свою тренувальну базу для іншого клубу.

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Сьогодні 4 клуби з першої шістки практично знаходяться в Києві. Двом іншим ми повинні надати певні умови, щоб вони не відчували себе ізгоями і гостями. "Зорі" я запропонував нашу базу ДЮСШ з двома тренувальними полями, з тренажерним залом, окремими кімнатами і триразовим харчуванням. Якщо треба, то і з полуднем.



Може, "Шахтар" вирішить в Києві прийматиме суперників. Скаже надати будь-яку арену – питань немає. Ми опинилися в ситуації, в якій повинні йти назустріч футболу, а не виробляти і говорити, як ми будемо грати. У тому місті чи іншому,

– зазначив Ігор Суркіс.

Клуби УПЛ хочуть відновити матчі чемпіонату вже 30 травня. При цьому чемпіонати їх молодіжних і юнацьких команд будуть завершені достроково.

Лідирує в чемпіонаті України "Шахтар", який зустрінеться з "Динамо" в першому турі після відновлення турніру. Луганська "Зоря" розташувалася на другій сходинці, кияни замикають першу трійку.

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