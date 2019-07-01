КАН: Єгипет знову переміг завдяки Салаху, Нігерія сенсаційно програла Мадагаскару (відео)
На Кубку африканських націй стартував останній третій тур групового етапу. За його підсумками буде остаточно визначено, які збірні зіграють у плей-офф раунді.
Бурунді – Гвінея 0:2
Голи: Яттара, 25, 52
Вилучення: Ндуваругира, 12 (Бурунді)
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У групі B Гвінея перемогла Бурунді й набрала чотири очки. Проте цього виявилося надто мало, щоб вийти до наступного раунду. Бурунді та Гвінея покидають турнір.
Мадагаскар – Нігерія 2:0
Голи: Номенджанахарі, 13, Андріа, 53
У боротьбі за перше місце в групі B Мадагаскар сенсаційно переміг Нігерію. Футболісти Мадагаскару провели по голу в кожному з таймів та виграли групу.
Зімбабве – ДР Конго 0:4
Голи: Болінжі, 4, Бакамбу, 34, 65 (пен.), Ассомбалонга, 78
Перемога не допомогла ДР Конго вийти до плей-офф. Конголезці розгромили Зімбабве, але разом з ними покидають змагання.
Уганда – Єгипет 0:2
Голи: Салах, 36, аль-Мухаммаді, 45+1
Єгипет разом із Мохаммедом Салахом виграв третій матч поспіль. Це дозволило "фараонами" посісти перше місце у своїй групі.
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