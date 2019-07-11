Клуб УПЛ не зміг дограти контрольний матч через густий туман: відео

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ФК "Маріуполь"
ФК "Маріуполь" / fcmariupol.com

Учасник Ліги Європи "Маріуполь" не зміг завершити контрольний матч із турецьким "Дарікаспором".

Маріуполь – Дарікаспор 2:1
Голи: Кащук, 14, Єгрі, 54 (авт.) – Озтюрк, 40

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"Маріуполь" не зміг дограти контрольний матч проти турецького клубу "Дарікаспор". На 70-й хвилині через сильний туман гра була припинена за рахунку 2:1 на користь українського клубу.

За приазовців забивав Олексій Кащук, ще один м'яч залетів у ворота "Дарікаспора" від гравця турецької команди. У складі "Маріуполя" на поле вийшов один потенційний новачок.

В кінці минулого тижня підопічні Бабича вже зустрічалися з "Дарікаспором". Тоді матч закінчився нищівною перемогою української сторони з рахунком 6:0.

Пізніше 10 липня четверта команда чемпіонату України мала провести заключний спаринг з камерунським клубом "Коломбі". Але його теж відмінили через непогоду.

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Теги: Футбол Новини Спорту Спорт УПЛ ФК Маріуполь
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