Клуб УПЛ не зміг дограти контрольний матч через густий туман: відео

Учасник Ліги Європи "Маріуполь" не зміг завершити контрольний матч із турецьким "Дарікаспором".

Маріуполь – Дарікаспор 2:1

Голи: Кащук, 14, Єгрі, 54 (авт.) – Озтюрк, 40

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"Маріуполь" не зміг дограти контрольний матч проти турецького клубу "Дарікаспор". На 70-й хвилині через сильний туман гра була припинена за рахунку 2:1 на користь українського клубу.

За приазовців забивав Олексій Кащук, ще один м'яч залетів у ворота "Дарікаспора" від гравця турецької команди. У складі "Маріуполя" на поле вийшов один потенційний новачок.

В кінці минулого тижня підопічні Бабича вже зустрічалися з "Дарікаспором". Тоді матч закінчився нищівною перемогою української сторони з рахунком 6:0.

Пізніше 10 липня четверта команда чемпіонату України мала провести заключний спаринг з камерунським клубом "Коломбі". Але його теж відмінили через непогоду.