Коли УЄФА оголосить рішення про перенесення Євро-2020: дата і час
17 березня УЄФА проведе екстрене онлайн-засідання через зрив футбольного сезону. Головним питання буде проведення Євро-2020, яке можуть перенести через пандемію коронавірусу.
Footballhub інформує, що відеоконференція почнеться о 14:00 за київським часом і завершиться близько 16:30. Тоді й можна очікувати повідомлення про рішення щодо Євро-2020.
Це важливо Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн
УЄФА запросив представників усіх 55-и асоціацій, щоб обговорити COVID-19. Окрім можливості перенесення Євро-2020, УЄФА та асоціації вирішуватимуть долю внутрішніх чемпіонатів, Ліги чемпіонів та Ліги Європи.
Як повідомляє Daily Mirror, в УЄФА вирішили задля продовження сезону в єврокубках скасувати матчі Ліги націй, а також всі товариські матчі національних збірних.
Таким чином, в найближчий рік міжнародних пауз на матчі збірних не буде.
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