Колишнього президента УЄФА Мішеля Платіні звільнили з-під варти

Екс-президента Союзу європейських футбольних асоціацій (UEFA) Мішеля Платіні, якого раніше взяли під варту у французькому Нантері, звільнили. Платіні провів у поліції кілька годин. У якому статусі у справі про можливі махінації щодо вибору Катару як країни-господині Чемпіонату світу з футболу 2022 року він зараз перебуває, не уточнюється.

Агенція AFP повідомила, що спершу Платіні повинні були допитати як свідка. Однак коли екс-президент UEFA прибув до офісу управління поліції, його було затримано.

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До цього інформація кілька разів змінювалася. Спершу французькі ЗМІ повідомляли саме про затримання Платіні у справі про вибір країни-господаря Мундіалю. Згодом, за даними CNN, поліція лише допитала Платіні, але не затримувала його. Зараз зазначається, що екс-президент UEFA все ж взяли під варту поліцейські.

#UPDATE Banned ex-UEFA chief Michel Platini is released from custody after hours of questioning in connection with a criminal investigation into the awarding of the 2022 World Cup to Qatarhttps://t.co/HOwvIFS89A pic.twitter.com/lhXQvLpfs1 — AFP news agency (@AFP) 19 червня 2019 р.

Платіні 18 червня був взятий під варту в рамках справи про корупцію під час вибору країни-господині чемпіонату світу з футболу 2022 року. Крім нього у справі проходять Клод Геан, який раніше обіймав пости генерального секретаря адміністрації президента Франції Ніколя Саркозі і міністра внутрішніх справ країни. Була також затримана колишня радниця Саркозі Софі Діон.

Всіх їх викликали в Центральне управління по боротьбі з корупцією, фінансовими і податковими злочинами.

Справа Платіні та обрання Катару господарем ЧС-2022Скандал навколо вибору країни-господині Чемпіонату світу розгорівся після того, як британські ЗМІ повідомили, що колишній член виконкому FIFA Мохамед бін Хаммам заплатив понад 5 мільйонів доларів чиновникам, щоб Катар отримав право провести чемпіонат. У грудні 2010 року Катар отримав таке право.



У 2014 році FIFA провела перевірку і не знайшла порушень в процесі виборів. З 2016 року влада Франції проводила власне розслідування у зв'язку з отриманням Катаром права на проведення турніру Чемпіонату світу з футболу 2022 року.