Леброн Джеймс розплакався під час поминальної церемонії за Кобі Браянтом – відео
"Лос-Анджелес Лейкерс" провели перший матч після трагічної загибелі легенди клубу Кобі Браянта. У матчі регулярного чемпіонату НБА "озерні" грали проти "Портленда" (119:127).
"Лейкерс" перед матчем з "Блейзерс" показали зворушливе відео на честь Кобі Браянта. Під час показу відео знаменитий американський R & B-музикант Ашер виконав пісню.
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Також лідер "Лейкерс" Леброн Джеймс виступив з промовою в пам'ять про Кобі та не зміг стримати сліз:
Працівники "Стейплс-центру" на кожне сидіння арени, що вміщує 20 тисяч глядачів, заздалегідь поклали по джерсі з прізвищем Кобі Браянта двох видів – з номерами "8" і "24" під якими в Каліфорнії грав Кобі.
Також перед матчем "Лейкерс" оголосили 24,2 секунди мовчання на честь номерів Брайанта (24) і його дочки Джіанни (2), яка також загинула в катастрофі вертольота. Гравці команд порушили правило 24 і 8 секунд, не починаючи атаки. А вболівальники протягом усього матчу скандували ім'я Браянта.
Що відомо про смерть Кобі Браянта
- Кобі Браянт загинув у авіакатастрофі. Інцидент стався неподалік Лос-Анджелеса, а саме поблизу міста Калабасас уранці 26 січня за місцевим часом.
- Усі дев'ять осіб, які перебували на борту авіасудна, загинули. Серед них і його 13-річна донька Джіанна. Крім того, на борту перебувала її партнерка у баскетбольній команді Алісса Альтобеллі, її батько Джон (тренер із бейсболу) та мати Керрі. Не вижив і пілот гелікоптера.
- Катастрофа сталася на 25 хвилині польоту, перед цим на висоті 500 метрів з машиною втратили зв'язок.
- Згодом стало відомо, що вертоліт Sikorsky S-76 близько хвилини падав на високій швидкості, перш ніж розбитися.
- У день загибелі Браянта всі матчі розпочиналися із хвилини мовчання. Деякі баскетболісти не розігрували м'яч протягом 24 секунд. Саме під цим номером виступав Браянт за "Лейкерс".
- У останньому твіті Браянт привітав ЛеБрона Джеймса, який побив його рекорд у НБА. Сам ЛеБрон розплакався, коли дізнався про його загибель.
- Журнал Time присвятив обкладинку загиблому Кобі Браянту. А по всьому Лос-Анджелесу з'являються графіті на його честь.
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