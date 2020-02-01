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Леброн Джеймс розплакався під час поминальної церемонії за Кобі Браянтом – відео

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Поминальна церемонія за Кобі Браянтом / Фото з відкритих джерел

"Лос-Анджелес Лейкерс" провели перший матч після трагічної загибелі легенди клубу Кобі Браянта. У матчі регулярного чемпіонату НБА "озерні" грали проти "Портленда" (119:127).

"Лейкерс" перед матчем з "Блейзерс" показали зворушливе відео на честь Кобі Браянта. Під час показу відео знаменитий американський R & B-музикант Ашер виконав пісню.

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Також лідер "Лейкерс" Леброн Джеймс виступив з промовою в пам'ять про Кобі та не зміг стримати сліз:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Публикация от Hoop Videos (@insta_bucketz)

Працівники "Стейплс-центру" на кожне сидіння арени, що вміщує 20 тисяч глядачів, заздалегідь поклали по джерсі з прізвищем Кобі Браянта двох видів – з номерами "8" і "24" під якими в Каліфорнії грав Кобі.

Також перед матчем "Лейкерс" оголосили 24,2 секунди мовчання на честь номерів Брайанта (24) і його дочки Джіанни (2), яка також загинула в катастрофі вертольота. Гравці команд порушили правило 24 і 8 секунд, не починаючи атаки. А вболівальники протягом усього матчу скандували ім'я Браянта.

Що відомо про смерть Кобі Браянта

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Баскетбол Загинув Кобі Браянт Новини Спорту
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