Лень набрав 21 очко у матчі проти "Сан-Антоніо", але "Атланта" програла: відео

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"Атланта" програла "Сан-Антоніо"
"Атланта" програла "Сан-Антоніо" / Getty Images

Український центровий Олексій Лень продовжує набирати очки у матчі за "Атланту". Але цього разу його команда на виїзді поступилася "Сан-Антоніо".

Олексій Лень знову потрапив у стартовий склад "Атланти". У матчі проти "Сан-Антоніо" він провів на паркеті 28 хвилин. За цей час українець набрав 21 очко та зробив 5 підбирань і 3 передачі. Він закинув чотири з п'яти дальніх кидків. А його РЕ склав +4.

До слова, кидок Леня потрапив у топ-10 моментів дня НБА

Відео найкращих моментів Олексія Леня у матчі проти "Сан-Антоніо"

Однак цього не вистачило для перемоги. Хоча команди весь матч почергово виходили вперед, але фінальний спурт вдався саме господарям майданчика. 

Сан-Антоніо – Атланта 117:111 (33:31, 25:25, 28:34, 31:21)

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол Олексій Лень
Джерело: 24 Канал
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