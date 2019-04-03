Лень набрав 21 очко у матчі проти "Сан-Антоніо", але "Атланта" програла: відео

Український центровий Олексій Лень продовжує набирати очки у матчі за "Атланту". Але цього разу його команда на виїзді поступилася "Сан-Антоніо".

Олексій Лень знову потрапив у стартовий склад "Атланти". У матчі проти "Сан-Антоніо" він провів на паркеті 28 хвилин. За цей час українець набрав 21 очко та зробив 5 підбирань і 3 передачі. Він закинув чотири з п'яти дальніх кидків. А його РЕ склав +4.

До слова, кидок Леня потрапив у топ-10 моментів дня НБА

Відео найкращих моментів Олексія Леня у матчі проти "Сан-Антоніо"

Однак цього не вистачило для перемоги. Хоча команди весь матч почергово виходили вперед, але фінальний спурт вдався саме господарям майданчика.

Сан-Антоніо – Атланта 117:111 (33:31, 25:25, 28:34, 31:21)