"Лестер" та "Челсі" у видовищному матчі не визначили сильнішого: відео голів

1 лютого "Лестер" та "Челсі", забивши на двох чотири голи, переможця в очному матчі 25-го туру чемпіонату Англії не виявили.

Лестер Сіті – Челсі 2:2

Голи: Барнс, 54, Чілвелл, 64 – Рюдігер, 47, 71

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На 46-й хвилині Антоніо Рюдігер вивів "Челсі" вперед після подачу з кутового.

Відео першого голу Рюдігера

Однак "Лестер" відігрався за сім хвилин зусиллями Барнса – Харві змістився з флангу в штрафний і пробив з рикошетом під дальню стійку.

Відео голу Барнса

В середині другого тайму "Лестер" повів у рахунку. Точний удар на рахунку Бена Чілуелла.

Відео голу Чілвелла

На 71-й хвилині Рюдігер оформив дубль, встановивши остаточний рахунок матчу, закинувши подачу Маунта ударом головою в дальню дев'ятку – 2:2.

Відео другого голу Рюдігера

Таким чином, "Лестер" з 49 очками йде на 3-му місці АПЛ. "Челсі" набрав 41 очко і посідає 4-ту позицію.