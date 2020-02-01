"Лестер" та "Челсі" у видовищному матчі не визначили сильнішого: відео голів
1 лютого "Лестер" та "Челсі", забивши на двох чотири голи, переможця в очному матчі 25-го туру чемпіонату Англії не виявили.
Лестер Сіті – Челсі 2:2
Голи: Барнс, 54, Чілвелл, 64 – Рюдігер, 47, 71
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На 46-й хвилині Антоніо Рюдігер вивів "Челсі" вперед після подачу з кутового.
Відео першого голу Рюдігера
Однак "Лестер" відігрався за сім хвилин зусиллями Барнса – Харві змістився з флангу в штрафний і пробив з рикошетом під дальню стійку.
Відео голу Барнса
В середині другого тайму "Лестер" повів у рахунку. Точний удар на рахунку Бена Чілуелла.
Відео голу Чілвелла
На 71-й хвилині Рюдігер оформив дубль, встановивши остаточний рахунок матчу, закинувши подачу Маунта ударом головою в дальню дев'ятку – 2:2.
Відео другого голу Рюдігера
Таким чином, "Лестер" з 49 очками йде на 3-му місці АПЛ. "Челсі" набрав 41 очко і посідає 4-ту позицію.